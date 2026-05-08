Thông báo quan trọng từ công an liên quan đến tài khoản VNeID cho trẻ em dưới 14 tuổi, hàng triệu phụ huynh lưu ý!

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội, gửi đường link giả mạo hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Theo quy định, việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an; trẻ phải có mặt để xác thực thông tin. Việc đăng ký không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường link trên mạng xã hội.

Ngoài ra, việc đăng ký chỉ áp dụng đối với trẻ đã được cấp thẻ căn cước; bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo ngại chậm trễ thủ tục để dụ dỗ “đăng ký nhanh”, “hỗ trợ từ xa”, yêu cầu chuyển tiền hoặc thậm chí giả danh cán bộ Công an gọi video nhằm tạo lòng tin.

Để phòng ngừa, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để “kích hoạt” hoặc “làm nhanh” tài khoản định danh điện tử

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ

- Không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc

- Chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an hoặc kênh chính thống

- Kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo