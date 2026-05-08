Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng từ công an liên quan đến tài khoản VNeID cho trẻ em dưới 14 tuổi, hàng triệu phụ huynh lưu ý!

Hoàng Nguyễn | 08-05-2026 - 14:09 PM | Kinh tế số

Thông báo quan trọng từ công an liên quan đến tài khoản VNeID cho trẻ em dưới 14 tuổi, hàng triệu phụ huynh lưu ý!

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, một số đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội, gửi đường link giả mạo hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

Theo quy định, việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an; trẻ phải có mặt để xác thực thông tin. Việc đăng ký không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường link trên mạng xã hội.

Ngoài ra, việc đăng ký chỉ áp dụng đối với trẻ đã được cấp thẻ căn cước; bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục theo quy định.

Đáng chú ý, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý lo ngại chậm trễ thủ tục để dụ dỗ “đăng ký nhanh”, “hỗ trợ từ xa”, yêu cầu chuyển tiền hoặc thậm chí giả danh cán bộ Công an gọi video nhằm tạo lòng tin.

Để phòng ngừa, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để “kích hoạt” hoặc “làm nhanh” tài khoản định danh điện tử

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ

- Không truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc

- Chỉ thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an hoặc kênh chính thống

- Kịp thời báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo

Từ 15/5, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân lưu ý!

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google cho phép dùng AI khi phỏng vấn, khẳng định: "Đây là cách chúng tôi vận hành trong kỷ nguyên mới!"

Google cho phép dùng AI khi phỏng vấn, khẳng định: "Đây là cách chúng tôi vận hành trong kỷ nguyên mới!" Nổi bật

Cơn ác mộng IT: AI tiếp tay cho nhân viên giả mạo chiếm quyền kiểm soát "chìa khóa tòa lâu đài"

Cơn ác mộng IT: AI tiếp tay cho nhân viên giả mạo chiếm quyền kiểm soát "chìa khóa tòa lâu đài" Nổi bật

40% ngành công nghiệp phần mềm bị gián đoạn, 11 triệu cử nhân thất nghiệp: AI đã "cướp" việc của giới trẻ xứ sở tỷ dân ra sao?

40% ngành công nghiệp phần mềm bị gián đoạn, 11 triệu cử nhân thất nghiệp: AI đã "cướp" việc của giới trẻ xứ sở tỷ dân ra sao?

13:52 , 08/05/2026
Google lần đầu đưa bài diễn đàn vào AI Overview sau hai năm bị chỉ trích

Google lần đầu đưa bài diễn đàn vào AI Overview sau hai năm bị chỉ trích

11:02 , 08/05/2026
Grab triển khai chiến dịch mới

Grab triển khai chiến dịch mới

10:33 , 08/05/2026
Người trẻ Châu Âu đang "yêu" một thuật toán: Sự trỗi dậy của đế chế hỗ trợ cảm xúc ChatGPT

Người trẻ Châu Âu đang "yêu" một thuật toán: Sự trỗi dậy của đế chế hỗ trợ cảm xúc ChatGPT

10:13 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên