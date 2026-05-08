Đế chế 1,8 tỷ USD chỉ có 2 nhân viên, làm việc tương đương 2.400 người: Khi AI không còn là công cụ mà là “linh hồn” của doanh nghiệp

Chỉ mất 2 tháng chuẩn bị, 20.000 USD vốn ban đầu và một "đội quân" công cụ trí tuệ nhân tạo, Matthew Gallagher đã tạo nên Medvi, một startup y tế từ xa đang trên đà cán mốc doanh thu 1,8 tỷ USD trong năm nay. Điều gây sốc nhất không nằm ở con số tăng trưởng, mà ở bộ máy vận hành: Cả công ty thực tế chỉ có Matthew và cậu em trai Elliot.

Cụ thể vào năm 2024, CEO Sam Altman của OpenAI từng đưa ra một dự đoán gây tranh cãi trên một chương trình podcast rằng thế giới sẽ sớm chứng hiện sự xuất hiện của những công ty "một thành viên" trị giá tỷ USD nhờ sức mạnh của AI.

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây là kịch bản của phim viễn tưởng. Nhưng hiện tại, Matthew Gallagher cùng startup Medvi đã chứng minh Altman hoàn toàn đúng, thậm chí tốc độ hiện thực hóa còn nhanh hơn mong đợi.

2 người làm việc của 2.400 người

Matthew Gallagher không phải là một "tay mơ" trong giới khởi nghiệp. Trước khi sáng lập Medvi, ông từng vận hành Watch Gang, một startup bán đồng hồ theo mô hình đăng ký định kỳ với 60 nhân viên nhưng chưa bao giờ có lãi.

Bài học về chi phí nhân sự cồng kềnh và quy trình ra quyết định chậm chạp đã khiến Gallagher thay đổi hoàn toàn tư duy khi tiếp cận thị trường thuốc giảm cân GLP-1.

Thay vì xây dựng mọi thứ từ con số 0, Gallagher chọn mô hình "đứng trên vai những người khổng lồ". Ông sử dụng nền tảng của CareValidate và OpenLoop Health, những đơn vị cung cấp giải pháp y tế từ xa trọn gói.

Ông Matthew Gallagher

Các đối tác này lo liệu mạng lưới bác sĩ, hiệu thuốc, vận chuyển và tuân thủ pháp lý. Việc của Gallagher là xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng.

Đây chính là lúc AI. thực hiện "phép màu" của mình. Gallagher sử dụng ChatGPT, Claude và Grok để viết mã nguồn cho phần mềm cốt lõi, dùng Midjourney và Runway để tạo hình ảnh, video quảng cáo và thiết lập các "tác nhân AI” (AI Agent) để các hệ thống phần mềm tự giao tiếp với nhau.

Thậm chí, ông còn tạo ra một bản sao giọng nói bằng AI để thay mặt mình xử lý các cuộc hẹn cá nhân, nhằm dành tối đa thời gian cho công việc.

Để thấy rõ sự khủng khiếp trong hiệu suất của Medvi, hãy nhìn vào đối thủ niêm yết trên sàn chứng khoán là Hims & Hers Health. Năm ngoái, Hims đạt doanh thu 2,4 tỷ USD nhưng cần tới 2.442 nhân viên. Trong khi đó, Medvi đang hướng tới doanh thu 1,8 tỷ USD với vỏn vẹn 2 nhân sự chính thức.

Số liệu tài chính mà tờ New York Times (NYT) xác thực cho thấy, trong năm tài chính đầy đủ đầu tiên (2025), Medvi đã tạo ra 401 triệu USD doanh thu. Sang năm nay, con số này dự kiến bùng nổ lên 1,8 tỷ USD. Tỷ lệ lợi nhuận ròng của Medvi đạt khoảng 16,2%, cao hơn gấp ba lần so với mức 5,5% của Hims.

"Dù đây không phải là một công ty về AI nhưng tôi đã xây dựng nó hoàn toàn bằng AI", Gallagher chia sẻ.

Sự khác biệt nằm ở chỗ AI đã thay thế toàn bộ các phòng ban truyền thống từ Marketing, Chăm sóc khách hàng đến Kế toán và Phân tích dữ liệu. Khi hệ thống chăm sóc khách hàng bằng chatbot gặp quá tải hoặc có yêu cầu phức tạp, nó mới chuyển cuộc gọi đến điện thoại cá nhân của Gallagher.

Mặt tối đằng sau sự tăng trưởng thần tốc

Tuy nhiên, con đường "một bước lên mây" của Medvi không trải đầy hoa hồng. Việc quá phụ thuộc vào các công cụ tự động đã dẫn đến không ít rắc rối pháp lý.

Tháng 2 vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã gửi thư cảnh báo Medvi về những nội dung quảng cáo sai lệch trên các trang web vệ tinh do đại lý marketing bên thứ ba vận hành.

Ngoài ra, một vụ kiện tập thể tại California cũng đang nhắm vào Medvi với cáo buộc vi phạm luật chống thư rác, sử dụng các tiêu đề giả mạo và tên miền ảo để lách bộ lọc của người dùng. Chatbot của công ty cũng đôi khi gặp tình trạng "ảo giác", tự đưa ra mức giá sai hoặc tư vấn các loại thuốc mà công ty không hề kinh doanh.

Bên cạnh đó, Gallagher thừa nhận rằng việc điều hành một đế chế tỷ USD chỉ với hai anh em đem lại cảm giác cực kỳ cô đơn. Dù hiệu quả về mặt tài chính là không thể bàn cãi, nhưng sự thiếu vắng tương tác giữa người với người trong môi trường công sở là cái giá mà ông phải trả.

Sự thành công của Medvi là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp truyền thống và là nguồn cảm hứng cho thế hệ khởi nghiệp trẻ, đặc biệt là Gen Z, những người vốn nhạy bén với công nghệ.

Ông Kobie Fuller, nhà đầu tư tại Upfront Ventures, nhận định: "Những người sở hữu kỹ năng sử dụng AI thành thục đang sở hữu một siêu năng lực. Medvi là một ví dụ cực đoan, nhưng chắc chắn đây sẽ không phải là trường hợp cuối cùng".

Hiện tại, Gallagher đang tái đầu tư lợi nhuận để mở rộng sang mảng sức khỏe nam giới, thực phẩm chức năng và chăm sóc da. Với sự hỗ trợ của các Account Manager (vẫn là lao động hợp đồng và sử dụng AI để quản lý hàng trăm khách hàng cùng lúc), Medvi đang chứng minh rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, quy mô của một công ty không còn đo bằng số lượng nhân viên, mà đo bằng giới hạn tư duy của người sáng lập.

Câu chuyện của Matthew Gallagher không chỉ là về việc làm giàu, mà là về cách cấu trúc lại nền kinh tế. Khi một cá nhân có thể tạo ra giá trị tương đương với hàng ngàn người, khái niệm về "việc làm" và "tổ chức" chắc chắn sẽ phải viết lại từ đầu.

*Nguồn: NYT, Fortune