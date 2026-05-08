Cao tốc tại Việt Nam sắp có thay đổi lớn

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, mới đây, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh (ITS) các dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Sau kiểm tra hiện trường các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ triển khai các gói thầu hệ thống ITS và các trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần nêu trên đều chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, theo kế hoạch, các dự án phải hoàn thành trong tháng 4/2026, khiến việc hoàn thiện hệ thống ITS, trạm dừng nghỉ và tổ chức thu phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, mang tính quyết định đối với khả năng khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Đối với hệ thống giao thông thông minh, Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 chỉ đạo nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh thi công, đảm bảo hoàn thành đồng bộ các hạng mục và đưa vào khai thác và tổ chức thu phí chính thức trong tháng 5/2026.

Đáng chú ý, trách nhiệm được "cá thể hóa" khi Bộ Xây dựng khẳng định, giám đốc các Ban QLDA phải trực tiếp kiểm tra hằng ngày, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật nếu không đảm bảo tiến độ.

Bộ cũng yêu cầu bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành như lắp đặt bổ sung camera nhận diện biển số tại các vị trí quay đầu xe, tăng cường bảo vệ hệ thống cáp điện, cáp quang dọc tuyến để hạn chế tối đa tình trạng cắt trộm cáp điện, cáp quang dọc tuyến.

Cùng với đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan được giao kiểm tra toàn diện việc lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, vận hành hệ thống thu phí (hệ thống Back-End, cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử), đảm bảo đủ điều kiện vận hành thử và thu phí chính thức.

Với hệ thống trạm dừng nghỉ trên 3 tuyến cao tốc, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều bất cập trong thiết kế, đặc biệt là tổ chức giao thông ra, vào trạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác.

Một trong những chỉ đạo đáng chú ý là yêu cầu các nhà đầu tư lập lại tiến độ chi tiết từng hạng mục theo từng ngày, từng tuần kèm theo nhu cầu máy móc thiết bị, nhân, vật lực. Các nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ máy móc thiết bị, nhân lực, nguồn lực tài chính, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các trạm theo tiến độ đề ra.

Giám sát chặt chẽ chất lượng thi công

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng thi công, tránh tình trạng chạy theo tiến độ mà bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Đối với các nhà đầu tư, nhà thầu, Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của mình.

Trên cơ sở yêu cầu của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát hoàn thiện ngay các hạng mục còn thiếu của phương án tổ chức giao thông đấu nối đã được chấp thuận; rà soát kích thước chiều rộng, chiều dài, độ dốc dọc của làn tăng, giảm tốc khi ra, vào trạm dừng nghỉ; hệ thống báo hiệu trạm dừng nghỉ trên tuyến chính đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Không chỉ dừng ở tiến độ, Bộ Xây dựng còn đặt ra yêu cầu dài hạn đối với hệ thống trạm dừng nghỉ theo hướng hiện đại, bền vững.

Cụ thể, các đơn vị chức năng được giao nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ phù hợp với Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.