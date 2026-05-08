Phân tích dữ liệu từ hơn 57.000 chiếc iPhone, Apple phát hiện suy giảm thính lực có thể khiến bạn “chậm lại” theo đúng nghĩa đen

Trong nỗ lực biến những thiết bị di động thành các công cụ hỗ trợ sức khoẻ cá nhân, Apple vừa công bố thêm nhiều phát hiện mới từ Apple Hearing Study, dự án nghiên cứu được triển khai từ năm 2019 với sự hợp tác giữa Đại học Michigan và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Với hơn 160.000 người đăng ký tham gia tại Mỹ, đây hiện là một trong những nghiên cứu quy mô lớn nhất về sức khỏe thính giác được thực hiện thông qua thiết bị tiêu dùng.

Nguồn dữ liệu này không chỉ đặt nền móng cho sự xuất hiện của các tính năng trợ thính trên AirPods trong năm 2024, mà còn hé lộ mối liên hệ đáng chú ý giữa khả năng nghe và tốc độ suy giảm vận động khi con người già đi.

Suy giảm thính lực khiến cơ thể "chậm lại" tới 13%

Phát hiện đáng chú ý nhất của nghiên cứu lần này nằm ở tác động trực tiếp của thính lực tới khả năng di chuyển. Dựa trên dữ liệu thu thập thụ động từ cảm biến chuyển động trên iPhone của hơn 57.000 người tham gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy tốc độ đi bộ có xu hướng giảm dần khi mức độ mất thính lực tăng lên.

Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm trên 60 tuổi, khi những người có thính lực kém được ghi nhận tốc độ đi bộ chậm hơn tới 13% so với nhóm nghe tốt.

Trong y khoa, tốc độ đi bộ từ lâu đã được xem là một chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe thể chất tổng thể, bởi nó phụ thuộc vào sự phối hợp giữa não bộ, cơ bắp, thị giác, khả năng giữ thăng bằng và cả thính giác.

Theo Apple Hearing Study, khi khả năng nghe suy giảm, não bộ phải dành nhiều tài nguyên hơn để xử lý âm thanh môi trường và định hướng không gian xung quanh. Điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng giữ thăng bằng, phản xạ cũng như độ linh hoạt khi di chuyển.

"Thính lực bình thường" chưa chắc đồng nghĩa với nghe tốt

Nghiên cứu cũng chỉ ra những giới hạn của các tiêu chuẩn đánh giá thính lực truyền thống thông qua chỉ số 4PTA, phép đo mức âm thanh nhỏ nhất mà con người có thể nghe được ở các dải tần quan trọng với giao tiếp.

Theo tiêu chuẩn của WHO, mức 4PTA từ 25 dB trở xuống được xem là bình thường. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế cho thấy trải nghiệm nghe của người dùng không hoàn toàn phản ánh qua các con số này.

Trong gần 85.000 người có kết quả đo nằm trong ngưỡng “bình thường”, hơn 16% vẫn cho biết họ gặp khó khăn khi nghe hoặc chỉ tự đánh giá khả năng nghe ở mức trung bình. Khoảng 7% nói rằng họ khó tập trung vào cuộc trò chuyện hoặc gặp trở ngại đáng kể khi giao tiếp trong môi trường nhiều tiếng ồn.

Theo các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy các bài kiểm tra thính lực trong môi trường phòng khám yên tĩnh đôi khi chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm thực tế trong cuộc sống hàng ngày.

AirPods đang dần trở thành công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe

Điểm khác biệt lớn nhất của Apple Hearing Study nằm ở cách dữ liệu được thu thập. Thay vì yêu cầu người tham gia thường xuyên tới phòng khám, Apple tận dụng iPhone như một nền tảng theo dõi sức khỏe thụ động diễn ra liên tục trong nhiều năm.

Nguồn dữ liệu quy mô lớn này hiện đã được Apple đưa trở lại các sản phẩm tiêu dùng. Trên AirPods Pro 2 và thế hệ AirPods Pro mới hơn, người dùng có thể kiểm tra sức khỏe thính giác và sử dụng các tính năng hỗ trợ nghe trực tiếp thông qua iPhone hoặc iPad.

Trên iPhone hoặc iPad, vào phần Settings (Cài đặt) > AirPods. Người dùng sẽ thấy có thêm mục Hearing Health (Sức khỏe thính giác).

Cách tiếp cận này cho thấy Apple đang từng bước biến AirPods từ một thiết bị âm thanh đơn thuần thành công cụ hỗ trợ sức khỏe cá nhân, tương tự cách Apple Watch từng mở rộng từ đồng hồ thông minh sang thiết bị theo dõi tim mạch và vận động.

Về lâu dài, khả năng phát hiện sớm các vấn đề về thính giác có thể không chỉ cải thiện giao tiếp hàng ngày, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khả năng vận động và chất lượng sống khi con người bước vào quá trình lão hóa.