Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được thông tin, hình ảnh qua Zalo có nội dung sau

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, vào 15 giờ 00, ngày 07/5, Công an xã Phúc Lộc nhận được thông tin về việc chị T.M.P, sinh năm 1999, trú tại thôn Cốc Diển, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên đang bị một đối tượng xưng là cán bộ Công an, gọi điện thông báo về việc chị P có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy, yêu cầu chị cung cấp toàn bộ thông tin của cá nhân, gia đình và tài khoản ngân hàng…

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã kịp thời làm việc với chị P và làm rõ nội dung sự việc như sau: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 07/5, chị T.M.P nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo rằng chị P có liên quan đến một vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy với vai trò là đồng phạm, sau đó các đối tượng yêu cầu chị P kết bạn trong ứng dụng Zalo trên điện thoại.

Sau khi kết bạn Zalo, đối tượng gửi thông tin, hình ảnh gồm: Chứng minh Công an nhân dân, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh truy nã… để nhằm mục đích đe dọa chị P, yêu cầu chị P kiểm tra tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cho đối tượng để đối tượng kiểm tra xác minh, nếu không sẽ đóng băng tài khoản của chị. Đối tượng cũng cam kết, nếu quá trình xác minh chị P không liên quan đến vụ án sẽ trả lại toàn bộ số tiền và cho chị P thêm một số tiền nữa coi như là ngày công.

Công an xã Phúc Lộc giải thích, tuyên tryền cho chị P về thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Qua làm việc, xác minh, xác định đây là thủ đoạn đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an xã Phúc Lộc đã giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị chị P không làm theo các yêu cầu, không chuyển tiền cho đối tượng. Khi được nghe cán bộ Công an giải thích, chị P đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, ngăn chặn được hành vi lừa đảo và bảo vệ tài sản của mình.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Cơ quan Công an nói riêng và các cơ quan chức năng nói chung không làm việc chính thức qua điện thoại, khi gặp phải tình huống tương tự, đề nghị người dân hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, đề cao cảnh giác, tránh để bị đe dọa, đánh lừa mà thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, các loại mã OTP, tài khoản ngân hàng và ảnh chụp màn hình cho những người lạ qua điện thoại, mạng xã hội, không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào theo yêu cầu của các đối tượng.

- Khi nghi ngờ bản thân bị lừa đảo hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.