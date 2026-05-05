Thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp đến sổ đỏ trên VNeID, người dân cần biết

Theo Cổng thông tin điện tử phường Trần Lãm - tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu dân cư, một số đối tượng xấu đã thực hiện hành vi giả danh cán bộ UBND phường nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua việc "tích hợp Sổ đỏ vào ứng dụng VNeID".

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, các đối tượng ﻿thường gọi điện thoại trực tiếp sau đó sử dụng hình ảnh đại diện mặc sắc phục hoặc trang phục công sở trên Zalo để tạo lòng tin, tự xưng là cán bộ của UBND phường nơi người dân cư trú.

Sau đó, đối tượng thông báo thông tin về quyền sử dụng đất của người dân đang bị thiếu sót, chưa được đồng bộ dữ liệu quốc gia hoặc cần phải "số hóa" tích hợp vào ứng dụng VNeID ngay lập tức để tránh bị thu hồi hoặc xử phạt hành chính.

Đối tượng gửi các đường link có đuôi lạ (.apk, .gov.vn giả mạo...) và hướng dẫn người dân truy cập để tải ứng dụng có tên "Dịch vụ công" hoặc "VNeID cập nhật". Thực chất, đây là các phần mềm độc hại có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Sau khi người dân cài đặt và cung cấp quyền truy cập, đối tượng sẽ đánh cắp thông tin đăng nhập ngân hàng, mã OTP và thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Để chủ động phòng ngừa, ﻿đấu tranh với loại tội phạm này, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Trần Lãm khuyến cáo người dân:

Cảnh giác với các cuộc gọi lạ : Cơ quan Nhà nước, Cán bộ UBNd phường Trần Lãm KHÔNG làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội về các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Mọi thông báo đều được gửi bằng văn bản hoặc mời trực tiếp đến trụ sở.

Không truy cập link lạ : Tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua tin nhắn SMS, Zalo. Chỉ tải ứng dụng VNeID chính thức từ kho ứng dụng App Store (iOS) hoặc Google Play (Android).

Bảo mật thông tin cá nhân : Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc số Căn cước công dân cho bất kỳ ai qua điện thoại.

Xác minh trực tiếp : Khi có nghi ngờ, người dân cần đến trực tiếp UBND phường, tổ trưởng tổ dân phố để kiểm tra thông tin.

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử phường Trần Lãm đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cán bộ UBND phường để phối hợp xử lý.