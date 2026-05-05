Robot hình người Bebop gây náo loạn và làm chậm chuyến bay vì mang theo pin 'cấm'

Vào ngày 30 tháng 4 vừa qua, một sự kiện vô tiền khoáng hậu đã xảy ra tại một sân bay ở bang California. Chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines khởi hành từ thành phố Oakland đến San Diego đã phải chịu cảnh chậm trễ lên tới một giờ đồng hồ.

Nguồn cơn của sự gián đoạn này không xuất phát từ lỗi kỹ thuật hay thời tiết, mà lại đến từ một hành khách vô cùng đặc biệt: một robot hình người mang tên Bebop.

Theo thông tin ghi nhận, Bebop là một sản phẩm công nghệ có trọng lượng khoảng 70 pound, tương đương 32 kg. Vào ngày xảy ra sự việc, cỗ máy này đang di chuyển cùng với đội ngũ vận hành để phục vụ công việc. Mọi thủ tục dường như bình thường cho đến khi bộ phận an ninh sân bay dấy lên những lo ngại sâu sắc về vấn đề an toàn thực sự khi vận chuyển một robot như một hành khách trên không.

Trong khoảng thời gian chờ đợi giới chức trách tìm phương án giải quyết, Bebop được cho là đã trình diễn ngay tại chỗ nhằm giúp các hành khách khác giết thời gian. Sau nỗ lực thương thuyết ban đầu, robot này cuối cùng cũng được cấp phép lên máy bay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự rắc rối và chậm trễ tiếp theo.

Đại diện công ty Elite Event Robotics, bà Eily Ben-Abraham, chia sẻ với đài ABC 11 News về khoảnh khắc căng thẳng đó. Bà thuật lại rằng lực lượng an ninh và nhân viên liên tục tiến đến đặt vô số câu hỏi. Họ muốn biết chính xác robot sử dụng loại pin gì và khăng khăng yêu cầu trực tiếp kiểm tra.

Sự việc trở nên hỗn loạn hơn khi Chana Ben-Abraham cho biết bà liên tục nhìn thấy thông báo hoãn chuyến trên đường băng khi theo dõi lịch trình bay của Bebop.

Nguyên nhân trực tiếp là do bộ pin lithium của Bebop có công suất vượt quá ngưỡng 160 Wh, vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn hàng không đối với hành lý xách tay.

Nguyên nhân sâu xa của toàn bộ sự cố đã được Southwest Airlines làm rõ. Vấn đề hoàn toàn xoay quanh kích thước bộ pin lithium cung cấp năng lượng cho robot. Theo quy định an toàn hàng không, các bộ phận chứa pin lithium luôn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và bốc cháy dữ dội do hiện tượng thoát nhiệt khi bị hư hỏng. Việc dập tắt đám cháy từ pin lithium khi máy bay đang trên không là nhiệm vụ bất khả thi, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng hành khách.

Chính vì lý do đó, các quy định luôn được siết chặt. Bất kỳ thiết bị nào có dung lượng dưới 100 Wh đều được mang theo dưới dạng hành lý xách tay. Bộ pin từ 100 Wh đến 160 Wh có thể được chấp thuận nếu hãng bay cho phép. Tuy nhiên, mọi thiết bị vượt ngưỡng 160 Wh đều bị cấm tuyệt đối trên khoang. Bộ nguồn của Bebop rơi đúng vào trường hợp cấm kỵ này.

Sự chậm trễ bị kéo dài thêm bởi tổ công tác bắt buộc phải tháo rời bộ pin khổng lồ ra khỏi Bebop và đưa rời khỏi máy bay. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và an ninh sân bay. Sau khi tháo dỡ, bộ pin bị tịch thu ngay lập tức trước khi chuyến bay có thể cất cánh.

Điều này không quá ngạc nhiên đối với giới chuyên môn, bởi những bộ pin công suất lớn thường phải được vận chuyển dưới dạng hàng hóa có quy định nghiêm ngặt và xử lý qua kênh chuyên dụng.

Đài ABC 11 cho biết Elite Event Robotics hiện đang tích cực làm việc với Southwest Airlines để xin lại những viên pin trước sự kiện tiếp theo. Chana Ben-Abraham khẳng định robot sẽ phải có mặt tại điểm đến vào chủ nhật, và đội ngũ sẽ gửi hỏa tốc qua đêm bộ pin khác đến Chicago vào ngày mai để đảm bảo tiến độ.

Mặc dù trải qua sự cố rắc rối, đội ngũ Elite Event Robotics vẫn khẳng định Bebop chắc chắn sẽ tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không. Eily Ben-Abraham kết luận rằng hiện tại họ đã giảm trọng lượng của robot xuống dưới ngưỡng 100 pound, do đó bà không còn phải bận tâm về việc làm cách nào để dắt cỗ máy này qua các nhà ga chật chội.