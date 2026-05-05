Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ 5 ngành nghề có thể bị AI 'xóa sổ' trong tương lai

Sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường lao động bước vào giai đoạn thay đổi rõ rệt, đặc biệt với các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại và những vị trí mới vào nghề.

Nhận định này được đưa ra bởi tỷ phú Mark Cuban doanh nhân công nghệ người Mỹ, chủ sở hữu đội bóng Dallas Mavericks của NBA, người đồng sáng lập Broadcast.com. Năm 1999, Yahoo mua lại Broadcast.com với giá 5,7 tỷ USD, biến ông thành tỷ phú.

Ông cảnh báo 5 nhóm công việc chính đang ngày càng đối mặt với rủi ro khi làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng tốc, đặc biệt là các nhân sự ở vị trí mới vào nghề và mang tính lặp đi lặp lại.﻿

Theo vị tỷ phú, các doanh nghiệp đã bắt đầu cân nhắc giữa chi phí thuê nhân sự và chi phí ứng dụng AI. Khi công nghệ ngày càng rẻ và hiệu quả hơn, nhiều công ty — đặc biệt là doanh nghiệp lớn sẽ có xu hướng cắt giảm nhân sự ở những vị trí có thể tự động hóa.

“Vấn đề không phải là AI xuất hiện, mà là giai đoạn chuyển đổi”, Mark Cuban nhận định, trong tương lai sẽ chỉ có hai nhóm doanh nghiệp: nhóm tận dụng tốt AI và nhóm còn lại.

﻿ ﻿Nhân viên văn phòng cấp cơ sở

﻿Nhóm công việc đầu tiên chịu tác động là các vị trí văn phòng cấp cơ sở.

Những công việc như nhập liệu, kế toán cơ bản với quy trình rõ ràng đang dần được AI thay thế nhờ khả năng xử lý nhanh và chính xác. Theo Mark Cuban, điều này không khiến công việc biến mất hoàn toàn, nhưng sẽ làm giảm số lượng vị trí tuyển mới.

Phát triển phần mềm

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, AI hiện đã có thể hỗ trợ viết mã, khiến các công việc lập trình đơn giản giảm giá trị. Do đó, doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm nhân sự có kỹ năng cao hơn như thiết kế hệ thống hoặc giải quyết vấn đề, khiến người mới vào nghề gặp nhiều khó khăn hơn.

Chăm sóc khách hàng

Áp lực cũng xuất hiện trong ngành chăm sóc khách hàng, khi chatbot và hệ thống trả lời tự động đang xử lý phần lớn các yêu cầu cơ bản. Điều này khiến nhu cầu đối với các vị trí hỗ trợ truyền thống giảm, trong khi nhu cầu với những nhân sự xử lý tình huống phức tạp lại tăng lên.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu

Đối với lĩnh vực nghiên cứu và phân tích dữ liệu, AI có thể thực hiện các nhiệm vụ như tổng hợp thông tin, viết báo cáo và phát hiện xu hướng. Vì vậy, vai trò của người lao động đang chuyển từ trực tiếp làm phân tích sang kiểm tra, diễn giải và định hướng kết quả.

Hỗ trợ pháp lý, tài chính

Tương tự, các công việc hỗ trợ trong tài chính và pháp lý cũng đối mặt với nguy cơ bị tự động hóa, đặc biệt là những nhiệm vụ lặp lại như rà soát hồ sơ, kiểm tra tuân thủ hay kế toán cơ bản. Tuy nhiên, theo Mark Cuban, các chuyên gia có kinh nghiệm vẫn sẽ tiếp tục được săn đón.

﻿AI sẽ không khiến thị trường lao động sụp đổ

Dù đưa các cảnh báo, tuy nhiên vị tỷ phú này không cho rằng AI sẽ khiến thị trường lao động sụp đổ. Ông đánh giá, đây là một giai đoạn chuyển đổi tương tự các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, khi một số công việc mất đi nhưng đồng thời cũng xuất hiện những cơ hội mới.

Mark Cuban cho rằng con người vẫn có lợi thế ở khả năng hiểu bối cảnh và dự đoán hệ quả — điều mà AI hiện chưa thể thay thế hoàn toàn. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế này, người lao động cần chủ động thích nghi.

Vị tỷ phú khuyến nghị nên học cách sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ công việc, thay vì né tránh hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nó. Đồng thời, ông cũng cho rằng làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ có thể giúp người lao động phát huy kỹ năng AI rõ rệt hơn.

“Sai lầm lớn nhất là để AI suy nghĩ thay bạn”, Mark Cuban nhấn mạnh.

Ông cho rằng những người biết tận dụng công nghệ để nâng cao kỹ năng sẽ có nhiều cơ hội duy trì lợi thế cạnh tranh trong một thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.