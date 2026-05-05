Tỷ phú Gabe Newell từng đầu tư tới 20 triệu USD cho OpenAI

Những tài liệu nội bộ từ giai đoạn 2016-2020 được công bố trong vụ kiện Musk - Altman đã phơi bày nhiều thông tin thú vị về những ngày đầu của OpenAI. Theo một email được gửi đi ngày 23/4/2018, từ nhà đầu tư công nghệ Shivon Zilis gửi cho Elon Musk, Sam Altman và Greg Brockman đã ngỏ lời mời Zilis tham gia một "ban cố vấn không chính thức".

Điều đáng chú ý: Zilis cho hay ông Gabe Newell đang là "thành viên duy nhất cho đến nay" của ban cố vấn này.

Không chỉ đóng vai trò cố vấn, "ông trùm" của tập đoàn Valve còn dùng tiềm lực tài chính để ủng hộ trực tiếp cho OpenAI.

Ông Gabe Newell trong một buổi phỏng vấn - Ảnh: 1 NEWS.

Cũng trong email năm 2018, Zilis tiết lộ nỗ lực của OpenAI trong việc tạo ra AI có thể đánh bại 5 game thủ Dota 2, khiến nội bộ lo ngại tiến trình đạt tới Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ diễn ra sớm hơn so với dự kiến. Đáng chú ý, và cũng khớp tới mức buồn cười, là Dota 2 do tập đoàn Valve phát triển và tỷ phú Gabe Newell vô cùng đam mê tựa game MOBA này.



