Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Gabe Newell từng đầu tư tới 20 triệu USD cho OpenAI

Theo Kim | 05-05-2026 - 15:10 PM | Kinh tế số

Vị tỷ phú lừng danh này từng là thành viên duy nhất trong một ban cố vấn đặc biệt.

Những tài liệu nội bộ từ giai đoạn 2016-2020 được công bố trong vụ kiện Musk - Altman đã phơi bày nhiều thông tin thú vị về những ngày đầu của OpenAI. Theo một email được gửi đi ngày 23/4/2018, từ nhà đầu tư công nghệ Shivon Zilis gửi cho Elon Musk, Sam Altman và Greg Brockman đã ngỏ lời mời Zilis tham gia một "ban cố vấn không chính thức".

Điều đáng chú ý: Zilis cho hay ông Gabe Newell đang là "thành viên duy nhất cho đến nay" của ban cố vấn này.

Không chỉ đóng vai trò cố vấn, "ông trùm" của tập đoàn Valve còn dùng tiềm lực tài chính để ủng hộ trực tiếp cho OpenAI.

Nếu không có khoản đầu tư 20 triệu USD của tỷ phú Gabe Newell, có lẽ OpenAI không có ngày hôm nay - Ảnh 1.

Ông Gabe Newell trong một buổi phỏng vấn - Ảnh: 1 NEWS.

Cũng trong email năm 2018, Zilis tiết lộ nỗ lực của OpenAI trong việc tạo ra AI có thể đánh bại 5 game thủ Dota 2, khiến nội bộ lo ngại tiến trình đạt tới Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) sẽ diễn ra sớm hơn so với dự kiến. Đáng chú ý, và cũng khớp tới mức buồn cười, là Dota 2 do tập đoàn Valve phát triển và tỷ phú Gabe Newell vô cùng đam mê tựa game MOBA này.

ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự


Theo Kim

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực được nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á ưu tiên hỗ trợ trong lĩnh vực này

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực được nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á ưu tiên hỗ trợ trong lĩnh vực này Nổi bật

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa

Nhiều người vội vã đi xác thực khi SIM bị khóa Nổi bật

50.000 ca khúc AI đổ lên mỗi ngày: Nghệ sĩ đồng loạt “tuyên chiến” khi nhạc AI tràn lan

50.000 ca khúc AI đổ lên mỗi ngày: Nghệ sĩ đồng loạt “tuyên chiến” khi nhạc AI tràn lan

14:07 , 05/05/2026
ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự

ChatGPT trở thành 'kho bằng chứng' trong các vụ án hình sự

13:33 , 05/05/2026
Công nghệ 5/5: VNG bứt phá nhờ Zalopay và AI

Công nghệ 5/5: VNG bứt phá nhờ Zalopay và AI

10:47 , 05/05/2026
AI giúp bạn nộp 100 CV trong 1 ngày nhưng đây mới là 3 cách thực sự khiến nhà tuyển dụng “phải nhớ tên bạn”

AI giúp bạn nộp 100 CV trong 1 ngày nhưng đây mới là 3 cách thực sự khiến nhà tuyển dụng “phải nhớ tên bạn”

10:38 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên