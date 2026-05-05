AI giúp bạn nộp 100 CV trong 1 ngày nhưng đây mới là 3 cách thực sự khiến nhà tuyển dụng “phải nhớ tên bạn”

Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách con người tìm kiếm việc làm. Những gì từng mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày như chỉnh sửa sơ yếu lý lịch, viết thư xin việc hay nghiên cứu doanh nghiệp, giờ đây có thể hoàn thành chỉ trong vài phút nhờ AI.

Những thách thức

Ứng viên ngày nay có thể dùng công nghệ để tùy chỉnh CV theo từng vị trí, nộp đơn hàng loạt cho hàng trăm công việc cùng lúc. Thậm chí tận dụng AI để hỗ trợ trong quá trình phỏng vấn. Điều này giúp gia tăng đáng kể cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng, nhưng đồng thời cũng khiến thị trường lao động trở nên đông đúc và khó cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Khi tất cả mọi người đều có thể “tối ưu hóa” hồ sơ của mình bằng cùng một công cụ, ranh giới giữa các ứng viên ngày càng trở nên mờ nhạt. Nhà tuyển dụng phải đối mặt với hàng loạt hồ sơ có cấu trúc hoàn hảo, ngôn từ trau chuốt và nội dung được “đánh bóng” kỹ lưỡng nhưng lại thiếu đi dấu ấn cá nhân.

Trong bối cảnh đó, việc nổi bật không còn đơn giản là có một CV đẹp hay trả lời trôi chảy các câu hỏi phỏng vấn. Thách thức lớn nhất lại nằm ở việc thể hiện bản thân một cách chân thực và khác biệt giữa một “biển” ứng viên đều được hỗ trợ bởi AI.

Kristina Simmons từng là đối tác tại Andreessen Horowitz, sau đó giữ vai trò chánh văn phòng tại Khosla Ventures của Vinod Khosla. Cô hiện là nhà sáng lập Overwater Ventures và là một trong những người trực tiếp chứng kiến sự thay đổi này từ cả hai phía: nhà đầu tư và nhà tuyển dụng.﻿

Khi AI ngày càng phát triển, thị trường việc làm trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết

Theo Simmons, AI là một công cụ mạnh mẽ, nhưng cũng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” nếu ứng viên lạm dụng. Cô cảnh báo rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ có thể khiến ứng viên đánh mất yếu tố quan trọng nhất: bản sắc cá nhân.

Trong quá trình tuyển dụng và phỏng vấn, Simmons cho biết cô luôn tìm kiếm những người có khả năng giao tiếp từ trái tim những người thể hiện được động lực thật sự, sự kiên trì và năng lượng cá nhân.

Cô nhấn mạnh rằng những yếu tố này không thể được “tạo ra” bởi AI. Một ứng viên có thể chuẩn bị câu trả lời hoàn hảo bằng công nghệ, nhưng cách họ truyền tải cảm xúc, sự chân thành trong giọng nói và phản ứng tự nhiên trong cuộc trò chuyện là điều không thể giả lập.

Simmons chia sẻ: “Bạn không thể giả vờ có trái tim. Bạn không thể giả vờ có nghị lực.”. Chính vì vậy, trong kỷ nguyên mà công nghệ có thể làm gần như mọi thứ, điều khiến một ứng viên thực sự nổi bật lại nằm ở những gì công nghệ không thể thay thế.

Ba cách để không bị “hòa tan” trong thị trường việc làm đầy AI

Trước thực tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Simmons đưa ra ba chiến lược cụ thể giúp ứng viên tạo dấu ấn riêng mà vẫn tận dụng được sức mạnh của công nghệ.

Chủ động tạo cơ hội

Theo Simmons, nếu bạn thực sự muốn làm việc tại một công ty nào đó, hãy tìm cách tiếp cận trực tiếp với những người có ảnh hưởng trong tổ chức. Ví dụ, nếu CEO của công ty bạn quan tâm đang phát biểu tại một sự kiện, việc trực tiếp đến gặp và giới thiệu bản thân có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc chỉ nộp hồ sơ online.

Chủ động tạo cơ hội, tăng khả năng cạnh tranh trong thời đại AI

Khi gặp gỡ, bạn nên nói rõ mình đã ứng tuyển vào vị trí nào và lý do vì sao bạn quan tâm đến công việc đó. Trong môi trường trực tuyến, chiến lược này cũng có thể được áp dụng thông qua việc tương tác với các bài đăng của lãnh đạo công ty.

Một bình luận sắc sảo, mang tính xây dựng hoặc đưa ra góc nhìn mới mẻ có thể giúp bạn thu hút sự chú ý. Theo Simmons, mục tiêu không phải là “xin” một cơ hội, mà là khiến nhà tuyển dụng cảm thấy họ muốn có bạn. Đây là sự chuyển đổi tư duy quan trọng trong một thị trường mà ứng viên thường ở thế bị động.

Sử dụng AI một cách thông minh như một công cụ hỗ trợ

Thay vì để AI thay thế hoàn toàn quá trình chuẩn bị, bạn chỉ nên sử dụng nó như một công cụ hỗ trợ. Simmons cho biết nếu AI đã phổ biến vào thời điểm cô ứng tuyển vào Andreessen Horowitz, cô chắc chắn sẽ tận dụng nó để nghiên cứu kỹ về công ty và người phỏng vấn.

Việc hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp, chiến lược phát triển và phong cách lãnh đạo có thể giúp ứng viên đưa ra những câu trả lời phù hợp và sâu sắc hơn. Ngoài ra, AI còn có thể đóng vai trò như một “bản đồ định hướng nghề nghiệp”.

Ứng viên có thể sử dụng nó để khám phá những công ty tiềm năng trong một lĩnh vực cụ thể. Chẳng hạn như ngành sức khỏe phụ nữ, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp cận phù hợp.

Thay vì chỉ tìm việc một cách ngẫu nhiên, việc có một chiến lược rõ ràng sẽ giúp ứng viên tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.

Tận dụng AI để tăng tốc khả năng sáng tạo và thể hiện giá trị cá nhân

Theo Simmons, những ứng viên biết cách sử dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm cụ thể. Chẳng hạn như một bản trình bày được thiết kế chuyên nghiệp về lý do họ phù hợp với vị trí sẽ có lợi thế lớn.

Không chỉ dừng lại ở việc trình bày bản thân, ứng viên còn có thể chủ động đề xuất những ý tưởng về cách họ sẽ đóng góp cho công ty. Đặc biệt là những đóng góp trong việc ứng dụng AI vào công việc.



Sử dụng AI như một công cụ đắc lực trong kế hoạch ứng tuyển

Simmons chia sẻ một ví dụ ấn tượng: một ứng viên muốn gia nhập Overwater Ventures đã xây dựng sẵn một kế hoạch chi tiết về cách họ sẽ sử dụng AI trong toàn bộ hoạt động của công ty. Họ tiếp cận buổi phỏng vấn với tư duy như thể đã là một phần của tổ chức.



Ứng viên này trình bày: “Đây là cách tôi sẽ sử dụng AI trong toàn bộ công ty của các bạn. Đây là tôi đang làm công việc này trước khi tôi chính thức nhận nó.” Chính sự chủ động và cách tiếp cận thực tế này đã giúp họ nổi bật hơn so với những ứng viên khác.

Tuy nhiên, dù đánh giá cao vai trò của công nghệ, Simmons cũng đưa ra một cảnh báo rõ ràng với tất cả ứng viên. Không nên sử dụng AI cho mọi khía cạnh của quá trình xin việc, đặc biệt là trong các buổi phỏng vấn.

Theo cô, phỏng vấn là thời điểm quan trọng nhất để nhà tuyển dụng đánh giá con người thật của ứng viên. Những yếu tố như cách suy nghĩ, phản ứng trước câu hỏi, mức độ nhiệt huyết và năng lượng cá nhân đều không thể được “lập trình”.

Việc phụ thuộc vào AI trong tình huống này không chỉ làm giảm tính chân thực mà còn có thể khiến ứng viên mất đi cơ hội thể hiện bản thân một cách tự nhiên. Simmons nói: “Phần tuyệt vời nhất của buổi phỏng vấn là được thấy con người thật của ứng viên. Bạn không thể dùng công nghệ để làm điều đó.”

Trong một thị trường lao động ngày càng bị “công nghệ hóa”, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc bạn sử dụng AI tốt đến đâu. Mà đến từ chính cách ứng viên kết hợp nó với bản sắc cá nhân. AI có thể giúp bạn đi nhanh hơn, nhưng chính con người bạn mới là yếu tố quyết định bạn có đi xa hay không.

* Theo: Business Insider