Robot hình người Trung Quốc gây sốc với 18.000 cảm biến và đôi tay gần như con người, giá dưới 40.000 USD

Cuộc đua robot hình người toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng thấy và Trung Quốc tiếp tục cho thấy tham vọng rất lớn trong lĩnh vực này. Mới đây, công ty Kinetix AI có trụ sở tại Thâm Quyến đã chính thức giới thiệu KAI, robot hình người kích thước thật được trang bị hàng loạt công nghệ được xem là vượt xa nhiều mẫu humanoid hiện tại trên thị trường.

Điểm gây chú ý mạnh nhất của KAI nằm ở khả năng vận động cực kỳ linh hoạt. Robot sở hữu tổng cộng 115 bậc tự do, trong đó riêng đôi tay đã chiếm tới 72 bậc tự do. Đây là con số rất hiếm thấy trên các robot hình người hiện nay, vốn thường bị hạn chế đáng kể về độ linh hoạt của bàn tay và các khớp nhỏ.

Theo Kinetix AI, mỗi bàn tay của KAI có tới 36 bậc tự do. Hệ thống này kết hợp 22 khớp chủ động giúp điều khiển chính xác và 14 khớp thụ động đóng vai trò như bộ giảm chấn cơ học.

Thiết kế đó cho phép đôi tay của robot thích ứng tự nhiên với vật thể, đồng thời hấp thụ lực va chạm mà không cần hệ thống tính toán phải phản ứng tức thời. Nói cách khác, robot có thể xử lý các vật thể phức tạp theo cách mềm mại và linh hoạt hơn nhiều so với cánh tay robot công nghiệp truyền thống.

KAI cao khoảng 1,73 mét và nặng khoảng 70 kg, tương đương vóc dáng một người trưởng thành. Robot có thể di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 5 km/h, mang vật nặng tới 20 kg và hoạt động liên tục trong khoảng 4 giờ cho mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, điểm khiến giới công nghệ đặc biệt chú ý lại nằm ở lớp “da” bao phủ toàn thân robot. KAI được trang bị lớp da xúc giác tổng hợp tích hợp tới 18.000 điểm cảm biến.

Hệ thống cảm biến này có thể nhận biết lực tác động cực nhỏ, chỉ khoảng 0,1 Newton. Nhờ đó, robot không chỉ “cảm nhận” được môi trường xung quanh mà còn có thể điều chỉnh lực cầm nắm trong thời gian thực.

Khả năng phản hồi xúc giác giúp KAI xử lý các vật dễ vỡ an toàn hơn và đặc biệt phù hợp cho môi trường có con người sinh sống. Đây là yếu tố rất quan trọng nếu robot hình người muốn bước ra khỏi nhà máy và tham gia vào đời sống thường nhật.

Trong video giới thiệu, KAI có thể thực hiện hàng loạt thao tác phức tạp như gấp quần áo, sắp xếp đồ đạc, lấy đồ từ máy rửa chén hay thậm chí xỏ kim, nhiệm vụ vốn đòi hỏi độ chính xác rất cao ở đầu ngón tay.

Không giống nhiều robot hình người đang được phát triển cho công nghiệp nặng, Kinetix AI khẳng định KAI được thiết kế chủ yếu cho lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ và hỗ trợ gia đình.

Điều đó phản ánh xu hướng mới của ngành robot hiện nay. Thay vì chỉ tập trung vào nhà máy sản xuất, nhiều công ty công nghệ đang muốn đưa robot hình người vào các môi trường gần gũi với con người như khách sạn, trung tâm thương mại hay hộ gia đình.

Để đạt được mức độ “tự nhiên” trong vận động, Kinetix AI phát triển cho KAI một hệ thống trí tuệ nhân tạo mang tên “World Model”.

Theo công ty, đây là mô hình cho phép robot học hỏi từ dữ liệu thực tế và mô phỏng môi trường tương tác 3D trước khi hành động. Hệ thống AI sẽ chia quá trình ra quyết định thành nhiều lớp gồm nền tảng, hành động và đánh giá.

Nói cách khác, trước khi thực hiện một chuyển động, robot sẽ tự dự đoán điều gì có thể xảy ra xung quanh và tính toán hậu quả của hành động đó trước khi thật sự thực hiện.

Cách tiếp cận “mô phỏng trước khi hành động” đang trở thành xu hướng quan trọng trong lĩnh vực AI vật lý, nơi robot cần tương tác trực tiếp với thế giới thật thay vì chỉ xử lý dữ liệu trên màn hình.

Để huấn luyện robot, Kinetix AI còn phát triển thiết bị đeo mang tên KAI Halo. Thiết bị này ghi lại video góc nhìn thứ nhất, chuyển động cơ thể và dữ liệu không gian của con người khi thực hiện các tác vụ thường ngày.

Những dữ liệu đó sau đó được sử dụng để huấn luyện robot thực hiện các thao tác tự nhiên hơn. Phương pháp này giúp KAI học hỏi từ cách con người thật sự tương tác với đồ vật trong cuộc sống hàng ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là hệ thống pin của robot. KAI sử dụng pin bán rắn dung lượng 1,7 kWh thay vì pin lithium-ion truyền thống.

Pin bán rắn hiện được xem là công nghệ tiềm năng cho tương lai nhờ độ an toàn cao hơn, đặc biệt là khả năng giảm nguy cơ mất kiểm soát nhiệt dẫn tới cháy nổ.

Kinetix AI cho biết robot hỗ trợ kết nối Ethernet, Wi-Fi và tích hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn. Điều này đồng nghĩa KAI không chỉ thực hiện thao tác vật lý mà còn có thể giao tiếp và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt KAI vào cuối năm nay với giá bán dưới 40.000 USD.

Nếu đạt được mức giá này, KAI có thể trở thành một trong những robot hình người thương mại hóa có chi phí dễ tiếp cận nhất trong ngành. Điều đó cũng cho thấy cuộc đua robot humanoid đang chuyển dần từ giai đoạn trình diễn công nghệ sang cạnh tranh về khả năng thương mại hóa thực tế.