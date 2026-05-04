Doanh thu 37,6 tỷ USD nhưng dòng tiền vẫn “bốc hơi” 95%: Amazon đang trả giá đắt để thống trị cuộc đua AI

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn bộ ngành công nghệ, Amazon nổi lên như một trong những bên hưởng lợi lớn nhất. Nhưng cũng là một trong những công ty “chịu chi” nhất.

Báo cáo tài chính quý đầu tiên mới công bố cho thấy bức tranh hai mặt: tăng trưởng doanh thu ấn tượng, đặc biệt từ mảng điện toán đám mây, song song với áp lực ngày càng lớn từ chi tiêu vốn khổng lồ. Trung tâm của câu chuyện là Amazon Web Services (AWS), “cỗ máy in tiền” của Amazon, hiện đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhu cầu hạ tầng cho AI.

AWS tăng tốc nhờ AI: Doanh thu 37,6 tỷ USD, tăng trưởng nhanh nhất 15 quý

Theo báo cáo, AWS ghi nhận doanh thu thuần đạt 37,6 tỷ USD trong quý đầu tiên, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong vòng 15 quý, một con số cho thấy AI đang tạo ra lực đẩy mạnh mẽ như thế nào đối với mảng kinh doanh này.



CEO Amazon Andy Jassy nhấn mạnh rằng mức tăng trưởng này là điều “rất hiếm” đối với một nền tảng đã có quy mô lớn như AWS.

Ông cho rằng chính vai trò cung cấp năng lực tính toán cho ngành AI đã giúp AWS trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp.

Theo Jassy, sự bùng nổ hiện tại của AI thậm chí còn vượt xa những gì công ty từng chứng kiến trước đây. Để minh họa, ông đưa ra một so sánh đáng chú ý: ba năm sau khi ra mắt, AWS chỉ đạt doanh thu hàng năm 58 triệu USD.

Trong khi đó, chỉ trong ba năm đầu của làn sóng AI, doanh thu từ AI của AWS đã vượt 15 tỷ USD, tức cao gấp gần 260 lần. Con số này không chỉ phản ánh tốc độ phát triển của AWS mà còn cho thấy quy mô khổng lồ của cơn sốt AI hiện tại.

Theo đánh giá của lãnh đạo Amazon, đây là công nghệ phát triển nhanh nhất mà họ từng chứng kiến. Không chỉ riêng AWS, tổng doanh thu của Amazon cũng tăng trưởng mạnh. Công ty ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt 181,5 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu tại Bắc Mỹ tăng 12%, còn thị trường quốc tế tăng 19%. Những con số này cho thấy Amazon đang tận dụng rất tốt xu hướng chuyển dịch sang AI và điện toán đám mây. Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng đó là một “cái giá” không hề nhỏ.

Chi tiêu vốn tăng mạnh, dòng tiền tự do giảm 95%: Cái giá của cuộc đua hạ tầng AI

Để duy trì tốc độ tăng trưởng của AWS và đáp ứng nhu cầu AI ngày càng lớn, Amazon buộc phải đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng. Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu vốn, một yếu tố đang gây lo ngại cho nhiều nhà đầu tư.

Andy Jassy thẳng thắn thừa nhận rằng AWS càng phát triển nhanh, công ty càng phải chi nhiều tiền hơn trong ngắn hạn. Các khoản đầu tư này không chỉ bao gồm trung tâm dữ liệu mà còn cả đất đai, điện năng, chip, máy chủ và thiết bị mạng. Đây là những yếu tố nền tảng để vận hành các dịch vụ AI.

Ông mô tả đây là quá trình “bỏ tiền trước, thu lợi sau”. Cụ thể, các trung tâm dữ liệu có thể có tuổi thọ hơn 30 năm, trong khi chip và máy chủ thường được sử dụng trong khoảng 5 đến 6 năm. Điều đó đồng nghĩa với việc Amazon phải chấp nhận áp lực tài chính ngắn hạn để đổi lấy lợi ích dài hạn.

Thực tế, báo cáo tài chính đã phản ánh rõ điều này. Dòng tiền tự do của Amazon trong 12 tháng qua chỉ còn 1,2 tỷ USD, giảm tới 95% so với mức 25,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do chi tiêu mua sắm tài sản và thiết bị tăng thêm 59,3 tỷ USD, phần lớn liên quan đến AI.

Đây là một sự sụt giảm đáng kể, cho thấy mức độ “đốt tiền” mà Amazon đang chấp nhận trong cuộc đua hạ tầng AI. Jassy cũng cảnh báo rằng trong giai đoạn tăng trưởng cao, khi chi phí đầu tư tăng nhanh hơn doanh thu, dòng tiền tự do sẽ gặp nhiều thách thức trong những năm đầu.

Tuy nhiên, ông khẳng định đây không phải là điều mới mẻ. Amazon đã từng trải qua chu kỳ tương tự trong giai đoạn đầu phát triển AWS và cuối cùng thu về kết quả tích cực. Theo ông, làn sóng AI hiện tại thậm chí còn có tiềm năng mang lại doanh thu và dòng tiền lớn hơn nhiều.

Từ góc độ chiến lược, điều Amazon đang làm có thể được xem là một “canh bạc có tính toán”. Công ty đang chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để xây dựng nền tảng hạ tầng cho tương lai, nơi AI được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột chính của nền kinh tế số.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu mức đầu tư khổng lồ này có thực sự mang lại lợi nhuận tương xứng trong dài hạn? Trong ngắn hạn, rõ ràng Amazon đang chịu áp lực từ dòng tiền. Nhưng nếu AI tiếp tục bùng nổ như hiện nay, những khoản đầu tư vào hạ tầng có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khó bị đánh bại.

Cuộc đua AI không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà còn là cuộc chiến về tài chính và tầm nhìn dài hạn. Và với những gì đang diễn ra, Amazon dường như đã chọn đặt cược lớn, nếu không muốn nói là rất lớn vào tương lai đó.

* Nguồn bài viết: Techcrunch