Lời khuyên đắt giá của Tim Cook dành cho tân CEO Apple: Không phải AI, cũng chẳng phải sản phẩm!

Tân CEO Apple tương lai John Ternus đã chính thức ra mắt trong cuộc gọi báo cáo thu nhập ngắn gọn với tờ báo Wall Street Journal (WSJ).

Tại đây, đại diện Apple đã công bố báo cáo tài chính quý tháng 3 tốt nhất từ trước đến nay. Doanh thu vượt ngưỡng 111 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số iPhone tăng vọt 22%.

Ternus, người sẽ chính thức thay thế Tim Cook vào tháng 9 tới, hứa sẽ tiếp tục duy trì sự "sâu sắc, thận trọng và kỷ luật" trong các quyết định tài chính, những dấu ấn đã làm nên 15 năm trị vì của Cook.

Ông gọi người tiền nhiệm của mình là "một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh vĩ đại nhất mọi thời đại". Những con số đó là minh chứng cho một "bậc thầy" về văn hóa đổi mới bền vững, kỷ luật lãnh đạo đội ngũ và sự tập trung kiên định vào chiến lược dài hạn.

Tuy nhiên, khoảnh khắc hé lộ nhiều điều nhất trong cuộc gọi báo cáo thu nhập không nằm ở những con số, mà ở hai điều Tim Cook đã nói, và chúng hoàn toàn không liên quan đến kết quả kinh doanh quý.

Khi các nhà phân tích hỏi Tim Cook về lời khuyên dành cho người kế nhiệm John Ternus, ông không hề đề cập đến AI, chuỗi cung ứng hay danh mục sản phẩm tiếp theo.

Trước đó, Cook cho biết nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs cũng từng có một lời khuyên kinh điển dành cho ông khi ông tiếp quản vị trí CEO vào năm 2011.

"Đừng bao giờ hỏi tôi sẽ làm gì. Hãy cứ làm điều đúng đắn"

Cook chia sẻ rằng lời khuyên đó của Steve đã giúp ông trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ và nó đã trở thành kim chỉ nam để ông chèo lái con thuyền Apple suốt 15 năm qua trên cương vị CEO.

Giờ đây, đối với Ternus, ông chỉ nói hai điều: Cách bạn phân bổ thời gian là quyết định quan trọng nhất và Đừng bao giờ quên "Kim chỉ nam" của công ty.

Thời gian chính là Chiến lược

Đây là điều mà hầu hết các sách kinh doanh sẽ không nói với bạn: Cách một nhà lãnh đạo phân bổ thời gian chính là tín hiệu chiến lược có sức nặng nhất trong bất kỳ tổ chức nào.

Nơi bạn xuất hiện nói cho mọi người biết điều gì là quan trọng. Những gì bạn phớt lờ cho họ biết điều gì không quan trọng.

Đối với một CEO mới tiếp quản mức doanh thu hơn 100 tỷ USD mỗi quý, một chuỗi cung ứng toàn cầu khổng lồ, một cuộc đua AI khốc liệt với Samsung và Google, cùng một nền văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, áp lực phải "có mặt ở mọi nơi cùng một lúc" là cực kỳ khủng khiếp.

Lời khuyên của Cook thực chất là một lời cảnh báo: Bạn có thể có chiến lược tốt nhất thế giới nhưng vẫn thất bại vì chính lịch trình hàng ngày của mình. Về cơ bản, chiến lược không thất bại trong phòng họp; nó thất bại ngay trên tờ lịch của bạn.

Đối với Ternus, điều này đồng nghĩa với việc phải chống lại sức hút của những việc "khẩn cấp" để bảo vệ thời gian cho những việc thực sự "quan trọng": gần gũi với đội ngũ kỹ thuật, tư duy thấu đáo về việc tích hợp AI vào phần cứng và không phản ứng thái quá trước mỗi bước đi của đối thủ.

Nguyên lý "Kim chỉ nam"

"Đừng bao giờ quên Kim chỉ nam của công ty. Chúng ta tồn tại để tạo ra những sản phẩm tốt nhất thế giới, những thứ thực sự làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người. Nếu bạn tiếp tục tập trung vào điều đó và đưa ra các quyết định xoay quanh nó, nó sẽ tạo ra một doanh nghiệp tuyệt vời, và chúng ta sẽ có thể chế tạo thêm nhiều sản phẩm và lặp lại chu kỳ đó một lần nữa."

Lịch sử của Apple đầy rẫy những khoảnh khắc mà công ty có thể đã chạy theo thị trường thay vì dẫn dắt nó: những chiếc điện thoại rẻ hơn để cạnh tranh về giá, doanh thu quảng cáo để đa dạng hóa, hay các tính năng mạng xã hội để bắt kịp đối thủ.

Trong mỗi trường hợp, việc bám trụ vào một "Kim chỉ nam" rõ ràng đã tạo ra kỷ luật để nói "Không". Và chiến lược đôi khi nằm ở những việc bạn quyết định không làm cũng nhiều như những việc bạn chọn làm.

Rủi ro đối với bất kỳ CEO nào thừa hưởng sự thành công là "Kim chỉ nam" dễ bị mờ nhạt. Khi công ty đang vận hành tốt, mọi ý tưởng đều trông như một cơ hội.

Áp lực phải đa dạng hóa, phải trả lời các nhà phân tích bằng hành động và phải cạnh tranh trên mọi mặt trận là không ngừng nghỉ. Nếu không có một ý niệm nội tại rõ ràng về mục đích, ngay cả những nhà lãnh đạo tài năng nhất cũng sẽ bị chệch hướng.

Bài học cho mọi nhà lãnh đạo

Cho dù bạn đang điều hành một startup 3 người hay một bộ phận trong danh sách Fortune 500, các quy tắc này vẫn tương đương.

Phân bổ thời gian và sự rõ ràng về mục đích là hai trong số những công cụ lãnh đạo mạnh mẽ nhất. Cả hai đều "miễn phí", nhưng đều khó duy trì hơn bất kỳ khoản đầu tư công nghệ nào.

Ternus thừa hưởng một trong những công ty giá trị nhất từng được xây dựng. Những gì Cook trao lại không phải là một mệnh lệnh chiến lược khô khan.

Đó là một khuôn mẫu lãnh đạo, thứ sẽ không bao giờ "hết hạn" ngay cả khi thị trường biến động.

Hầu hết các nhà lãnh đạo muốn biết phải làm gì tiếp theo. Những người khôn ngoan nhất dành năng lượng của họ để bảo vệ những giá trị cốt lõi ngay từ đầu và lý do tại sao chúng tồn tại.

*Nguồn: Inc