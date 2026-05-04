Mỹ xây “siêu nhà máy” robot hình người đầu tiên, tham vọng tung 100.000 robot gia đình vào năm 2027

Cuộc đua robot hình người đang nóng lên trên toàn cầu và nước Mỹ vừa có thêm động thái đáng chú ý khi công ty robot 1X chính thức vận hành nhà máy sản xuất robot humanoid tích hợp đầu tiên tại Hayward, bang California.

Nhà máy mới không chỉ đơn thuần là một cơ sở lắp ráp mà còn được xem là nền tảng chiến lược để thương mại hóa thế hệ robot gia đình mang tên NEO. Theo 1X, đây là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt robot hình người phục vụ đời sống thường nhật.

Cơ sở rộng khoảng 5.400 mét vuông hiện sử dụng hơn 200 nhân viên và có khả năng sản xuất tới 10.000 robot mỗi năm. Tuy nhiên, tham vọng của công ty còn lớn hơn rất nhiều khi đặt mục tiêu mở rộng sản lượng vượt mốc 100.000 robot vào năm 2027.

Điều đáng chú ý là nhu cầu dành cho NEO dường như đã xuất hiện ngay cả trước khi robot chính thức được giao đến tay khách hàng. 1X cho biết toàn bộ công suất sản xuất năm đầu tiên với hơn 10.000 robot đã được đặt hết chỉ trong vòng 5 ngày sau khi chương trình mở bán được triển khai hồi tháng 10.

Thông tin này cho thấy robot hình người gia đình đang bắt đầu bước sang giai đoạn được thị trường quan tâm thực sự thay vì chỉ dừng ở những màn trình diễn công nghệ.

Khác với robot công nghiệp truyền thống vốn chủ yếu hoạt động trong nhà máy, NEO được thiết kế để chung sống cùng con người trong môi trường gia đình.

Theo 1X, robot có thể hỗ trợ nhiều công việc thường nhật như hỗ trợ di chuyển cho người dùng, thực hiện các tác vụ gia đình nhẹ hoặc tương tác cơ bản hàng ngày.

Dù công ty chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của NEO, định hướng phát triển cho thấy họ muốn tạo ra một trợ lý robot đa năng có thể trở thành “thành viên mới” trong các hộ gia đình tương lai.

Một trong những điểm quan trọng nhất của dự án nằm ở mô hình sản xuất tích hợp theo chiều dọc mà 1X đang theo đuổi.

Thay vì phụ thuộc mạnh vào chuỗi cung ứng bên ngoài, công ty tự thiết kế và sản xuất nhiều linh kiện quan trọng ngay trong nhà máy, bao gồm động cơ, pin, cảm biến, hệ thống truyền động và cấu trúc khung robot.

Theo Vikram Kothari, Phó chủ tịch phụ trách sản xuất và phần cứng của 1X, việc kiểm soát toàn bộ quy trình giúp công ty nâng cấp robot nhanh hơn và cải thiện độ an toàn hiệu quả hơn.

“Chúng tôi đang chế tạo những robot hình người an toàn và đáng tin cậy nhất thế giới ngay tại Hayward, California”, ông nhấn mạnh.

Mô hình tích hợp này cũng giúp giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài, điều đang trở thành ưu tiên lớn của nhiều công ty công nghệ Mỹ trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục biến động.

Theo 1X, nhà máy hiện được trang bị các dây chuyền sản xuất động cơ tự động cùng hệ thống xử lý các tác vụ chính xác cao như quấn cuộn dây đồng.

Cách tiếp cận này cho phép công ty mở rộng quy mô sản xuất nhanh hơn trong khi vẫn duy trì khả năng tinh chỉnh phần cứng liên tục theo tiến bộ của AI và robot học.

Bên cạnh phần cứng, trí tuệ nhân tạo được xem là yếu tố then chốt quyết định thành công của robot hình người hiện đại.

Mỗi robot NEO được trang bị nền tảng Jetson Thor của NVIDIA đóng vai trò “bộ não” trung tâm. Đây là hệ thống xử lý AI hiệu năng cao có khả năng thực hiện suy luận thời gian thực trực tiếp trên robot.

Điều đó đồng nghĩa NEO có thể tự nhận thức môi trường, điều hướng, suy luận và đưa ra quyết định mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào kết nối đám mây.

Khả năng xử lý trực tiếp trên thiết bị được xem là cực kỳ quan trọng đối với robot gia đình bởi nó giúp giảm độ trễ và tăng độ an toàn khi robot hoạt động gần con người.

1X cũng sử dụng nền tảng mô phỏng Isaac của NVIDIA để huấn luyện robot trong môi trường ảo trước khi triển khai thực tế.

Các mô phỏng này cho phép robot trải qua quá trình huấn luyện tăng cường quy mô lớn nhằm cải thiện hành vi, phản xạ và khả năng tương tác với môi trường gia đình.

Theo Deepu Talla, Phó chủ tịch phụ trách robot và AI biên tại NVIDIA, robot hình người cần quá trình huấn luyện và kiểm thử mô phỏng liên tục để đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

CEO Bernt Børnich cho rằng việc vận hành nhà máy mới đánh dấu bước ngoặt lớn của công ty.

“Quá trình sản xuất đang diễn ra ngay lúc này và người tiêu dùng Mỹ sẽ là những người đầu tiên trên thế giới chào đón NEO vào trong ngôi nhà của họ”, ông cho biết.

Khách hàng có thể đặt mua robot qua nền tảng trực tuyến theo hình thức truy cập sớm dự kiến giao hàng năm 2026 với mức giá 20.000 usd hoặc gói thuê bao từ 499 usd mỗi tháng.

Mức giá này cho thấy các công ty robot đang bắt đầu tìm cách biến humanoid thành sản phẩm tiêu dùng thực sự thay vì công nghệ xa xỉ chỉ dành cho doanh nghiệp lớn.

Trong bối cảnh các tập đoàn từ Mỹ, Trung Quốc tới châu Âu đều lao vào cuộc đua robot hình người, việc 1X mở “siêu nhà máy” sản xuất humanoid đầu tiên tại Mỹ cho thấy ngành công nghiệp này đang tiến rất nhanh tới giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn.

Nếu tham vọng sản xuất hơn 100.000 robot vào năm 2027 thành hiện thực, viễn cảnh robot hình người xuất hiện phổ biến trong các gia đình có thể sẽ đến sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây.