CEO OpenAI nói nỗi sợ AI cướp việc không thể tránh khỏi

Sam Altman, giám đốc điều hành OpenAI, cho rằng lo ngại AI sẽ cướp việc của con người là quá bi quan nếu nhìn về dài hạn. Ông nói mục tiêu của OpenAI là tạo ra công cụ giúp con người làm tốt hơn, chứ không phải thay thế hoàn toàn.

Phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh nhiều ngành nghề, đặc biệt tại Mỹ, đang chứng kiến các đợt cắt giảm nhân sự khiến dư luận lo lắng. Một số doanh nghiệp thậm chí liên hệ trực tiếp việc cho thôi việc với quá trình đưa AI vào vận hành, làm dấy lên nỗi sợ rằng nhiều vị trí quen thuộc có thể trở nên lỗi thời.

Một ví dụ được bàn tán nhiều là King, công ty đứng sau Candy Crush Saga. Theo thông tin lan truyền rộng rãi, doanh nghiệp này đã cho thôi việc một số nhân viên phát triển sau khi chính đội ngũ của họ tạo ra công cụ AI có thể tự tạo các màn chơi. Câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi: nếu công cụ đã làm được phần việc cốt lõi, vai trò của nhân sự sáng tạo và kỹ thuật sẽ đi về đâu.

Lo lắng càng tăng khi Dario Amodei, giám đốc điều hành Anthropic, đưa ra dự đoán rằng AI có thể sớm viết gần như toàn bộ mã lập trình trong vòng 6-12 tháng tới. Những nhận định kiểu này khiến niềm tin “AI sẽ thay người” lan nhanh, nhất là ở các công việc gắn với máy tính và nội dung số.

Tuy vậy, Altman không đồng tình với viễn cảnh đó. Ông thừa nhận AI sẽ làm thay đổi cách làm việc và cấu trúc nghề nghiệp, nhưng cho rằng xã hội vẫn cần con người. Theo ông, điều xảy ra nhiều khả năng là con người sẽ dịch chuyển sang các phần việc có ý nghĩa hơn và tạo ra giá trị cao hơn, thay vì bị loại bỏ khỏi thị trường lao động.

Nhìn xa hơn, Altman hình dung AI sẽ giúp giảm nhu cầu lao động quá nặng nhọc, từ đó mở ra lối sống linh hoạt và dễ chịu hơn cho nhiều người. Tranh luận trong ngành vẫn chưa ngã ngũ, nhưng quan điểm của ông thể hiện một hướng nhìn lạc quan hơn: con người và AI có thể phối hợp, thay vì cạnh tranh để giành chỗ đứng.