Trong năm nay, những ai sinh vào 3 năm này sẽ được làm lại CCCD vô thời hạn, không cần phải đổi lại

Theo đó, các mốc quan trọng gồm 14 tuổi (cấp lần đầu), 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở các mốc bắt buộc này mà ở cơ chế linh hoạt được luật cho phép. Cụ thể, nếu công dân thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nêu trên, thẻ mới sẽ được kéo dài giá trị sử dụng đến tận mốc kế tiếp.

Đặc biệt, tại mốc 60 tuổi, mốc cuối cùng trong chu kỳ cấp đổi, luật quy định rằng nếu thẻ được cấp khi công dân đã từ đủ 58 tuổi trở lên thì thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng không thời hạn.

Điều này có nghĩa là nếu thực hiện cấp đổi thẻ ở giai đoạn trước hoặc đúng mốc 60 tuổi nhưng từ 58 tuổi trở lên, công dân sẽ được cấp thẻ có giá trị vĩnh viễn.

Áp dụng vào thực tế năm 2026, những người sinh năm 1968, 1967 và 1966 sẽ lần lượt bước sang các độ tuổi 58, 59 và 60. Đây chính là 3 nhóm trường hợp nếu đi làm thẻ căn cước trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được cấp thẻ sử dụng trọn đời.

Có thể làm Căn cước trên VNeID và dịch vụ công trực tuyến

Một điểm thay đổi lớn đi kèm với Luật Căn cước là việc đẩy mạnh số hóa quy trình cấp đổi thẻ. Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan công an để khai báo từ đầu, thì hiện nay phần lớn thủ tục có thể thực hiện trực tuyến.

Thông qua ứng dụng VNeID, công dân có thể đăng nhập, kiểm tra thông tin cá nhân đã được đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lựa chọn thủ tục cấp mới hoặc cấp đổi, sau đó đặt lịch hẹn theo thời gian phù hợp. Nhờ việc chuẩn bị hồ sơ từ trước, khi đến cơ quan công an, người dân chỉ cần thực hiện các bước thu nhận sinh trắc học như chụp ảnh, lấy vân tay trong thời gian ngắn.

Không chỉ vậy, các trường hợp như mất thẻ, hư hỏng hoặc cần cấp lại do thay đổi thông tin cũng đã được rút gọn đáng kể. Hồ sơ có thể được gửi trực tuyến và chuyển thẳng đến cơ quan xử lý, hạn chế việc đi lại nhiều lần như trước đây.