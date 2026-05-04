Một lĩnh vực ở Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất thế giới, quy mô doanh thu có thể đạt 10 triệu USD vào năm 2030

Quy mô doanh thu toàn thị trường esports Việt Nam có thể đạt 10 triệu USD vào 2030

Dựa trên các báo cáo phân tích thị trường Esports khu vực và thế giới, ngành công nghiệp thể thao điện tử tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức hai con số. Các số liệu dự báo cho thấy, với đà phát triển hiện tại, quy mô doanh thu toàn thị trường có thể chạm mốc 10 triệu USD vào năm 2030.

Chia sẻ trong cuộc họp báo diễn ra mới đây, ông Hans Jagnow, Giám đốc Quan hệ Câu lạc bộ và Tuyển thủ của Esports Foundation (EF) khẳng định Việt Nam không còn chỉ là một thị trường tiềm năng mà đang thực sự chuyển mình thành một hệ sinh thái có cấu trúc chặt chẽ trong 5 năm qua.

Theo đánh giá của ông Hans, Việt Nam hiện là một trong những thị trường Esports năng động nhất trên toàn cầu nhờ vào thế hệ dân số trẻ am hiểu kỹ thuật số. Sự nhiệt huyết của cộng đồng người hâm mộ trong nước không chỉ tạo ra sức ảnh hưởng nội địa mà còn đóng góp tích cực vào hệ sinh thái toàn cầu, đặc biệt ở mảng trò chơi di động và các tựa game truyền thống như League of Legends.

Trong bối cảnh đó, ông Hans Jagnow nhận định, chìa khóa đầu tiên để mở cánh cửa thành công thương mại chính là tính xuất sắc trong thi đấu. Ông cho rằng Esports cũng tương tự như các môn thể thao truyền thống và giá trị thương mại chỉ thực sự bùng nổ khi các vận động viên đạt được đẳng cấp quốc tế.

Theo ông, những thành công vang dội trên đấu trường toàn cầu sẽ tạo ra những "câu chuyện truyền cảm hứng", từ đó thu hút không chỉ khán giả trong nước mà còn cả sự chú ý của thị trường quốc tế. Khi Việt Nam khẳng định được vị thế, các đội tuyển như GAM Esports hay các đối tác nội địa sẽ có quyền tiếp cận trực tiếp vào các dòng vốn lớn, điển hình như gói hỗ trợ 20 triệu USD từ Chương trình Đối tác Câu lạc bộ của EWC. Đây chính là nguồn lực tài chính trực tiếp giúp củng cố hạ tầng và tái đầu tư cho thị trường trong nước.

'Tấm vé' đưa epsorts Việt Nam vươn tầm quốc tế

Chính tiềm năng nói trên đã giúp Việt Nam trở thành một phần quan trọng của Esports Nations Cup (ENC). Ông Hans Jagnow cho biết, ENC được xây dựng nhằm tạo ra một nền tảng thống nhất để những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới hội ngộ và thi đấu dưới màu cờ sắc áo quốc gia.

Với quy mô 16 bộ môn thi đấu và quy trình vòng loại trải rộng khắp các châu lục, ENC 2026 tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) sẽ là nơi để Việt Nam không chỉ trình diễn kỹ năng chuyên môn mà còn khẳng định vị thế dẫn dắt trong khu vực thông qua một hệ sinh thái cạnh tranh và có cấu trúc chặt chẽ.

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thu Phương, Tổng thư ký Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) - Đối tác Quốc gia chính thức tại Việt Nam cho giải đấu Esports Nations Cup 2026 (ENC), cho hay, việc tham gia các giải đấu cấp quốc gia như ENC là cơ hội vàng để chuẩn hóa toàn diện nền Esports nước nhà. Với VIRESA, ENC không đơn thuần là một giải đấu đơn lẻ mà đóng vai trò là động lực quan trọng trong lộ trình chuyên nghiệp hóa lâu dài. Đây là dịp để Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống bài bản, phù hợp với thực tiễn và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái lại với nhau.

thông qua các cấu trúc phát triển chuyên biệt như giải đấu ENC, Việt Nam đang có cơ hội hiếm có để chuẩn hóa hạ tầng nội địa. Việc xây dựng mô hình đội tuyển quốc gia không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn mà còn mở ra các cơ hội thương mại mới thông qua việc khai thác bản quyền hình ảnh và các hợp đồng tài trợ dài hạn.

Theo bà Phương, khi các tiêu chuẩn vận hành được nâng cao và sự phối hợp giữa các bên liên quan trở nên đồng bộ, thị trường Esports Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở con số 10 triệu USD mà còn có thể tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.