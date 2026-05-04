Apple đối đầu "Vibe Coding": Nhà sản xuất iPhone rung lắc trước kỷ nguyên không cần lập trình viên, lo sợ quyền lực AI làm đảo lộn luật chơi

Sự bùng nổ của các công cụ AI cho phép tạo ra phần mềm chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên đang đẩy Apple vào thế khó. Một bên là nỗ lực bảo vệ "vườn địa đàng" App Store, một bên là làn sóng khởi nghiệp sẵn sàng phá bỏ mọi rào cản kỹ thuật truyền thống.

Cuộc "nổi loạn" của những dòng code cảm xúc

Trong giới công nghệ gần đây, thuật ngữ "Vibe Coding" đang trở thành một từ khóa gây bão. Không cần biết Python, JavaScript hay Swift, người dùng chỉ cần mô tả ý tưởng bằng lời nói (prompt), và các đại lý AI sẽ tự động viết, chạy và kiểm tra mã nguồn ngay lập tức.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, số lượng ứng dụng iOS được phát hành trên toàn cầu vào năm 2025 đã tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng đột biến so với năm 2024, cho thấy rào cản gia nhập thị trường phần mềm đang trở nên thấp hơn bao giờ hết nhờ sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này đang vấp phải một "bức tường" kiên cố mang tên Apple. Nhiều startup đình đám đang công khai chỉ trích "Táo khuyết" vì áp dụng các quy tắc App Store một cách thất thường và thiếu minh bạch đối với các ứng dụng hỗ trợ lập trình bằng AI.

Một ví dụ là Replit, startup kỳ lân được định giá 9 tỷ USD và được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư danh tiếng Andreessen Horowitz, cho biết Apple đang chặn các bản cập nhật cho ứng dụng iPhone của họ.

Đáng chú ý, Replit đã hoạt động trên nền tảng này nhiều năm và luôn tuân thủ các quy định trước đó. Sự thay đổi đột ngột này khiến ban lãnh đạo startup không khỏi bất ngờ và thất vọng.

Căng thẳng hơn là trường hợp của Anything. Nhà sáng lập Dhruv Amin cho biết ứng dụng của họ đã bị chặn nhiều lần và thậm chí bị gỡ bỏ ngay sau khi vừa được phê duyệt. "Chúng tôi đang bị đẩy vào bóng tối. Hoặc là Apple nên ngừng thực thi các quy tắc theo cách kỳ quặc này, hoặc họ phải cập nhật hướng dẫn để cho phép các mô hình sử dụng mới này được tồn tại", Dhruv Amin chia sẻ với tờ Financial Times (FT).

Trọng tâm của cuộc tranh chấp nằm ở quy tắc lâu đời của App Store: cấm các ứng dụng tải xuống hoặc cài đặt mã thực thi làm thay đổi chức năng của chúng. Apple lập luận rằng hạn chế này nhằm ngăn chặn các phần mềm chưa qua kiểm duyệt chạy trên iPhone, gây rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật.

Tuy nhiên, các startup lại cho rằng Apple đang "vơ đũa cả nắm" khi đánh đồng việc dùng AI để xem trước (preview) phần mềm với việc phát tán mã độc.

Điều đáng nói là trong khi thắt chặt vòng vây với các startup, Apple lại đang nhiệt tình ôm lấy công nghệ tương tự trong hệ sinh thái của chính mình. Vào tháng 2 vừa qua, công ty đã cập nhật bộ công cụ phát triển Xcode, tích hợp các đại lý lập trình AI từ Anthropic và OpenAI. Sự mâu thuẫn này khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi về tính công bằng và mục tiêu thực sự của Apple.

Ông David George, đối tác tại quỹ Andreessen Horowitz, nhận định rằng việc Apple "nhấn phanh" đối với các ứng dụng Vibe Coding dưới danh nghĩa bảo mật có nguy cơ kìm hãm sự đổi mới và cạnh tranh. Theo ông, thay vì cấm đoán cực đoan, Apple nên ưu tiên việc thực thi các điều khoản một cách có chọn lọc và mang tính "phẫu thuật" chính xác hơn.

Thực tế, các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này như Lovable hay Cursor vẫn chưa dám mạo hiểm đưa ứng dụng của mình lên nền tảng di động iOS. Họ hiểu rằng "luật chơi" trên Mac vốn cởi mở hơn nhiều so với sự kiểm soát gắt gao trên iPhone.

Giám đốc điều hành Anastasios Angelopoulos của Arena, nhận xét rằng chúng ta đang chứng kiến một sự bùng nổ mạnh mẽ của Vibe Coding nhờ các đại lý AI có khả năng viết và chạy mã nguồn cực nhanh. Khi ngưỡng cửa để xây dựng một ứng dụng trở nên cực kỳ thấp, số lượng phần mềm sẽ tràn ngập hệ thống kiểm duyệt vốn đã quá tải của Apple.

Cuộc đối đầu này không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật mà còn là cuộc chiến về quyền lực kinh tế. Nếu Apple nới lỏng kiểm soát, họ có thể mất đi sự an toàn tuyệt đối của App Store, thứ vốn là "con gà đẻ trứng vàng". Nhưng nếu tiếp tục cứng nhắc, họ sẽ tự biến mình thành kẻ thù của sự sáng tạo trong kỷ nguyên AI.

Trong lúc chờ đợi một lời giải từ Cupertino, các startup vẫn đang phải loay hoay trong "mê cung" kiểm duyệt, nơi mà ranh giới giữa bảo mật và kìm hãm đôi khi chỉ cách nhau một dòng mã code.

*Nguồn: FT, The Verge