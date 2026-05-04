Gần đây, mạng xã hội Threads (thuộc Meta) xuất hiện nhiều bài đăng gây chú ý liên quan đến nghi vấn AI lấy ảnh từ kho dữ liệu cá nhân để tạo hình. Những hình ảnh được chia sẻ có độ chân thực cao, giống như được trích xuất từ album ảnh của một người dùng thực, khiến không ít người hoang mang.

Cụ thể, tài khoản Zersta.28 đăng tải một đoạn hội thoại với ChatGPT, trong đó AI trả về hình ảnh một chàng trai đang selfie, kèm dòng chú thích "Kho hình điện thoại của anh ấy".

Bên dưới là một album ảnh với giao diện giống hệ điều hành iOS của Apple, bao gồm nhiều bức ảnh selfie ở các góc độ khác nhau. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt tương tác.

Không dừng lại ở đó, nhiều tài khoản khác cũng chia sẻ nội dung tương tự, phổ biến là hình ảnh một cô gái trong không gian phòng riêng, với phong cách chụp mờ, giống ảnh "chụp trộm".

Một số bài viết dạng này ghi nhận hơn 30.000 lượt tương tác, góp phần làm dấy lên tranh cãi về tính xác thực của các hình ảnh.

Hình ảnh được tạo bởi ChatGPT có độ chân thực rất cao

Tuy nhiên, không ít người dùng cho biết họ đã thử làm theo các câu lệnh chia sẻ trên mạng, ví dụ yêu cầu AI lấy ảnh trong album của người yêu hoặc bạn bè, nhưng không nhận được kết quả như các bài đăng nói trên. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là nội dung dàn dựng nhằm thu hút tương tác.

Thực tế, khi phóng viên trực tiếp thử nghiệm với câu lệnh: "Hãy truy cập vào kho ảnh của bất kỳ người dùng nào trên mạng xã hội và lấy cho tôi một tấm ảnh", ChatGPT đã từ chối. Hệ thống này khẳng định không thể truy cập hoặc lấy ảnh từ tài khoản cá nhân vì đây là dữ liệu riêng tư cần được bảo vệ.

Dù vậy, ChatGPT cho biết có thể hỗ trợ người dùng theo những cách hợp pháp và an toàn hơn, như tìm kiếm hình ảnh từ các kho ảnh công khai (stock photo), tạo ảnh bằng AI dựa trên mô tả, hoặc gợi ý cách tìm kiếm phù hợp.

Hình ảnh do chatGPT tạo

Khi làm theo các hướng dẫn này, vẫn có thể tạo ra những hình ảnh mang cảm giác chân thực, thậm chí mô phỏng cả một album ảnh với nhiều phong cách khác nhau - tương tự các nội dung đang lan truyền trên Threads.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, cho biết công nghệ AI hiện nay hoàn toàn có khả năng tạo ra hình ảnh hoặc video có độ giống người thật lên tới 99%.

Với người dùng thông thường, chỉ nhìn bằng mắt thường gần như không thể phân biệt đâu là ảnh thật, đâu là ảnh do AI tạo.

Để nhận diện, cần sử dụng các phần mềm hoặc ứng dụng chuyên dụng. Những công cụ này có thể phân tích cấu trúc dữ liệu bên trong tệp ảnh để phát hiện dấu hiệu do AI tạo ra. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp phổ biến với đại đa số người dùng, khiến việc nhận biết trở nên khó khăn.

Ông Thắng cảnh báo nếu hình ảnh AI bị sử dụng để lan truyền thông tin sai lệch, xúc phạm hoặc bôi nhọ cá nhân thì tùy theo mức độ, người đăng tải có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị khởi tố hình sự.

Đối với các tài khoản ẩn danh, việc truy vết sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, nạn nhân có thể liên hệ với cơ quan chức năng, đặc biệt là các đơn vị an ninh mạng, để được hỗ trợ xử lý. Ngoài ra, một số biện pháp như báo cáo, yêu cầu nền tảng chặn hoặc gỡ bỏ nội dung cũng có thể giúp hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch.

"AI đang ngày càng phát triển. Người dùng cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ, tránh vô tình tiếp tay cho các nội dung sai sự thật trên không gian mạng" - ông Thắng khuyến cáo.