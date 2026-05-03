193 chủ xe ô tô, xe máy mang biển kiểm soát sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 20/4 đến 26/4/2026, nhiều hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được ghi nhận trên các tuyến đường trong tỉnh. Hình ảnh vi phạm sau đó được trích xuất, rà soát thông tin và hoàn thiện hồ sơ để gửi thông báo đến chủ phương tiện theo quy định.

Bên cạnh đó, theo Công an tỉnh Cao Bằng, các lỗi vi phạm phổ biến hiện nay chủ yếu là vượt quá tốc độ cho phép và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Các hành vi này thường xảy ra tại những khu vực có mật độ phương tiện lớn, trong đó đáng chú ý là đoạn Km2+980 đường Võ Nguyên Giáp và nút giao Hoàng Đình Giong, Bế Văn Đàn.

Thực tế cho thấy, việc tăng cường triển khai hệ thống camera giám sát đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện và xử lý vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý giao thông, đồng thời góp phần cải thiện ý thức chấp hành của người dân và hạn chế nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường.

Cơ quan chức năng khuyến nghị người dân chủ động tra cứu thông tin liên quan đến phương tiện của mình, đồng thời sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để được hướng dẫn xử lý. Việc chậm trễ có thể gây phát sinh vướng mắc trong các thủ tục như đăng kiểm hoặc xử lý hành chính.





