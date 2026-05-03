Amazon cho hỏi đáp bằng giọng nói khi mua hàng, khỏi mất công đọc review

Amazon vừa bổ sung một công cụ mua sắm dùng AI trong ứng dụng của hãng, cho phép người dùng hỏi trực tiếp về sản phẩm và nghe câu trả lời bằng giọng nói gần như ngay lập tức.

Tính năng mới được Amazon giới thiệu hôm thứ Ba, với cách hoạt động gần giống một cuộc trao đổi tại cửa hàng. Thay vì phải tự kéo xuống đọc các đoạn mô tả dài hoặc lướt qua hàng loạt nhận xét của người mua trước, người dùng có thể đặt câu hỏi về món hàng đang xem và nhận lại phần trả lời bằng âm thanh theo kiểu đối thoại. Amazon cho biết phần nội dung này do các "chuyên gia mua sắm dùng AI" tạo ra, trình bày theo ngôn ngữ tự nhiên để người nghe dễ nắm thông tin hơn.

Theo mô tả từ công ty, công cụ này tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu trên trang sản phẩm, gồm tính năng của thiết bị, đánh giá từ khách hàng và các thông tin liên quan khác. Nhờ đó, người mua có thể đặt những câu hỏi rất cụ thể, chẳng hạn một máy pha cà phê có phù hợp với người mới dùng hay không, hoặc một chiếc áo len có gây cảm giác ngứa khi mặc theo phản hồi từ người mua trước hay không.

Amazon cho biết hệ thống đưa ra câu trả lời và ghi nhớ nội dung vừa trao đổi để trả lời sát hơn ở câu hỏi tiếp theo, tránh lặp lại ý cũ. Mục tiêu của hãng là tái hiện cảm giác đang nói chuyện với một nhân viên am hiểu sản phẩm trong cửa hàng, nơi cuộc trò chuyện có thể thay đổi theo đúng điều người mua quan tâm.

Trong bài đăng giới thiệu, Amazon nói khách hàng có thể tự dẫn dắt mạch trao đổi. Mỗi câu hỏi mới sẽ ảnh hưởng tới phần trả lời tiếp theo, từ đó biến trải nghiệm này thành một cuộc trò chuyện mà người dùng có thể tham gia và điều chỉnh theo nhu cầu của mình.

Công cụ mới thực chất là một phần mở rộng của trải nghiệm nghe tóm tắt sản phẩm mà Amazon đã triển khai trước đó. Tính năng này cung cấp các đoạn âm thanh ngắn trên hàng triệu trang sản phẩm trong ứng dụng mua sắm của Amazon. Việc thử nghiệm bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái và hiện đã có mặt tại Mỹ, nhưng phần tóm tắt bằng âm thanh mới chỉ xuất hiện trên một số sản phẩm nhất định.

Để sử dụng, người dùng mở trang sản phẩm trong app rồi bấm nút nghe tóm tắt nằm bên dưới hình ảnh sản phẩm. Sau đó, họ có thể nghe phần giới thiệu ngắn hoặc bấm vào biểu tượng trò chuyện để đặt câu hỏi cụ thể bằng văn bản hay giọng nói. Amazon cho biết âm thanh vẫn có thể tiếp tục phát ngay cả khi người dùng chuyển sang xem nội dung khác trong quá trình mua sắm.

Công cụ hỏi đáp bằng giọng nói mới tiếp tục rút ngắn quá trình tìm hiểu sản phẩm ngay trong ứng dụng của Amazon.