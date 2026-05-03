Sony thua kiện, người dùng PS Mỹ được đền bù 7,8 triệu USD, nhưng chia ra không đủ mua 1 game mới

Chi tiết thoả thuận bồi thường triệu đô của Sony

Sau nhiều năm tranh tụng pháp lý, Sony Interactive Entertainment (SIE) đã đồng ý chi trả 7,85 triệu USD (khoảng 207,24 tỉ đồng) để giải quyết vụ kiện tập thể tại Mỹ. Vụ kiện mang tên Caccuri-v-Sony Interactive Entertainment LLC bắt đầu từ năm 2021, tập trung vào cáo buộc gã khổng lồ Nhật Bản lạm dụng vị thế độc tôn của PlayStation Store.

Trước đó, một thoả thuận vào tháng 7-2025 từng bị thẩm phán bác bỏ, tuy nhiên bản kế hoạch mới này đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ từ toà án California. Kết quả cuối cùng sẽ được định đoạt sau phiên điều trần vào ngày 15-10 tới nhằm xác định tính hợp lý và công bằng cho các bên.

Đối tượng được nhận tiền và cách thức chi trả

Khoản bồi thường này dành riêng cho những người dùng tại Mỹ đã mua phiếu mua hàng (voucher) cho các tựa game kỹ thuật số tại các cửa hàng bán lẻ vật lý trong giai đoạn từ ngày 1-4-2019 - 31-12-2023. Danh sách các trò chơi đủ điều kiện đã được cập nhật trên trang web chính thức của vụ kiện.

Ước tính có khoảng 4.407.533 thành viên PSN đủ điều kiện nhận tiền. Thay vì nhận séc tiền mặt, số dư sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản PlayStation của người dùng dưới dạng credit sau khi có phê duyệt cuối cùng. Sony sẽ gửi thông báo qua email cho những cá nhân trong diện nhận bồi thường. Tuy nhiên, do số lượng người hưởng lợi quá lớn, số tiền mỗi cá nhân nhận được sẽ rất nhỏ, khó có thể đủ để mua một trò chơi mới trên hệ máy PS4 hay PS5.

Sony vẫn đối mặt rắc rối pháp lý tại nhiều thị trường

Sự việc bắt nguồn từ việc SIE ngăn chặn các bên thứ ba bán mã kích hoạt trò chơi từ năm 2019, biến PlayStation Store thành nơi duy nhất cung cấp game kỹ thuật số. Các nhà phê bình cho rằng chính sách này triệt tiêu tính cạnh tranh và đẩy giá game lên cao. Dù Sony lập luận rằng Microsoft hay Nintendo cũng có cửa hàng riêng, thực tế người dùng vẫn dễ dàng mua được mã game Xbox hay Switch tại các nhà bán lẻ bên ngoài.

Ngay cả khi vụ kiện Caccuri kết thúc, Sony vẫn đang phải đối mặt với áp lực pháp lý tại Anh. Vụ kiện "PlayStation You Owe Us" cáo buộc hãng vận hành một hệ sinh thái khép kín và đòi mức bồi thường lên tới hơn 2 tỉ bảng Anh (khoảng 66.500 tỉ đồng), gây ảnh hưởng tới khoảng 12 triệu game thủ tại quốc gia này.