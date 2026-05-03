Hết thời dùng chùa: Google đang âm thầm "móc túi" dữ liệu cá nhân của người dùng để nuôi sống canh bạc AI nghìn tỷ

Các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư của Gemini rất đa dạng và thường gây khó hiểu.

Theo tờ Ars Technica, Google khẳng định họ tôn trọng quyền riêng tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, nhưng thực tế đằng sau những dòng mã lại không chỉ đơn thuần như vậy.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật về cách gã khổng lồ tìm kiếm đang thao túng dữ liệu người dùng dưới danh nghĩa "tiện ích".

Nhiều người trong chúng ta đang hy vọng rằng bong bóng AI đầy những rủi ro này sẽ sớm vỡ. Nhưng dưới góc nhìn của Google, trí tuệ nhân tạo tạo sinh không chỉ là một xu hướng nhất thời; nó là tương lai tất yếu. Để giữ vững vị thế trong cuộc đua kỹ thuật khốc liệt, Google buộc phải thay đổi toàn bộ hệ sinh thái của mình.

Kết quả là Gemini, "đứa con cưng" AI của hãng, đang len lỏi vào từng ngóc ngách, từ những dòng mail công việc đến các tệp tin lưu trữ cá nhân.

Chúng ta đều biết AI tạo sinh hoạt động nhờ dữ liệu. Và Google đang nắm giữ một "mỏ vàng" khổng lồ: nội dung trong Gmail và Google Drive của hàng tỷ người dùng.

Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa về quyền riêng tư: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không muốn Gemini "nhòm ngó" khi đang soạn thảo văn bản hay gửi đi những thông tin cá nhân? Câu trả lời hiện tại là một sự hỗn loạn đầy toan tính.

Lượng dữ liệu mà Gemini lưu giữ phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn tiếp cận nó. Trớ trêu thay, việc muốn thoát khỏi vòng vây thu thập dữ liệu thường dẫn người dùng rơi thẳng vào cái bẫy của những yếu tố giao diện được dựng lên một cách tinh vi để đi ngược lại lợi ích của người dùng nhưng lại phục vụ tối đa cho ý đồ của nhà phát triển.

Đây thực sự là tương lai mà chúng ta mong đợi sao?

Google đang huấn luyện AI bằng dữ liệu của bạn

Nỗi lo về việc Google xâm chiếm dữ liệu cá nhân thực chất đã tồn tại từ hàng thập kỷ trước khi khái niệm Generative AI trở nên phổ biến.

Chúng ta từng chấp nhận việc Google cá nhân hóa quảng cáo dựa trên hoạt động web (một tính năng có thể tắt được), miễn là họ không đọc trộm nội dung email. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên AI, ranh giới này bắt đầu trở nên mờ đi và gây tranh cãi hơn bao giờ hết.

Khi tích hợp Gemini vào Gmail và Drive, Google đã phải vội vã đưa ra những thông điệp đính chính. Họ khẳng định email của người dùng không bị "đổ trực tiếp" vào phễu huấn luyện của Gemini. Thay vào đó, AI chỉ truy cập dữ liệu cho các "nhiệm vụ riêng biệt".

Khi bạn yêu cầu Gemini tóm tắt một chuỗi hội thoại hay tìm kiếm thông tin trong Drive, nó sẽ xử lý dữ liệu rồi "quên" ngay lập tức, không lưu trữ lại.

Phát ngôn viên của Google từng khẳng định: “Bảo vệ quyền riêng tư và quyền kiểm soát dữ liệu của người dùng là nền tảng cốt lõi trong cách chúng tôi triển khai AI trong Workspace. Nội dung của bạn vẫn là của bạn.”

Đúng là Google không quét trực tiếp hộp thư để dạy Gemini, nhưng Gemini lại có quyền kết nối với Workspace dựa trên câu lệnh của chính bạn. Và đây là điểm mấu chốt: Google thừa nhận các mô hình AI của họ có thể được huấn luyện dựa trên các đầu vào (inputs) và đầu ra (outputs) của Gemini.

Hãy thử suy nghĩ: Đầu ra của Gemini bao gồm những gì? Đó là các bản tóm tắt email, các đoạn trích dẫn từ tệp tin cá nhân và những thông tin nhạy cảm được cô đọng lại. Khi dữ liệu này trở thành "thức ăn" cho AI dưới danh nghĩa giúp trợ lý ảo trở nên thông minh hơn, quyền riêng tư của bạn thực chất đã bị xâm phạm một cách gián tiếp.

Dù Google tuyên bố họ nỗ lực "lọc và giảm thiểu" thông tin cá nhân trong tập huấn luyện, nhưng thực tế không có cơ chế nào để người dùng kiểm chứng hiệu quả của quy trình tự động này.

Khi quyền tự quyết bị tước đoạt

Để bảo vệ mình, người dùng thường được khuyên nên giữ các tương tác với Gemini ở mức hời hợt, không cho phép nó truy cập các ứng dụng khác và chỉ sử dụng các cuộc trò chuyện tạm thời.

Nhưng điều này vô tình biến một công cụ được quảng cáo là "thông minh vượt trội" trở nên vô dụng, một cái giá quá đắt mà người dùng phải trả để đổi lấy sự bình yên cho dữ liệu.

Rào cản lớn nhất nằm ở tính năng mang tên "Hoạt động của các ứng dụng Gemini" (Gemini Apps Activity). Trang cài đặt này được thiết kế theo cách cực kỳ khó hiểu: Nếu bạn không muốn Google huấn luyện AI dựa trên hoạt động của mình, bạn buộc phải tắt lịch sử trò chuyện.

Bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc là mất sạch dữ liệu tham khảo cho tương lai, hoặc là chấp nhận hiến tế nội dung trò chuyện cho bộ não của AI.

Hai tài khoản Google khác nhau, nhưng không có liên kết nào dẫn đến cài đặt quyền riêng tư của Gemini

Các chuyên gia về thiết kế giao diện gọi đây là "hành động cưỡng ép". Marie Potel từ tổ chức Fair Patterns nhận định: “Ý đồ của công ty có cố tình hay không không quan trọng. Điều quan trọng là quyền tự quyết của người dùng có được tôn trọng hay không. Nếu một thiết kế ngăn cản người dùng làm điều họ muốn hoặc buộc họ phải đánh đổi một tính năng quan trọng khác để lấy quyền riêng tư, đó chính là thiết kế đen.”

Thậm chí, việc tìm thấy menu để từ chối cũng giống như chơi một trò chơi trốn tìm. Trong khi các thiết lập quyền riêng tư cho Tìm kiếm, Bản đồ hay YouTube được trình bày rõ ràng, thì trình điều khiển của Gemini lại thường xuyên "vắng bóng" một cách bí ẩn trong bảng điều khiển trung tâm của tài khoản Google.

Việc giấu các tính năng bảo mật sau hàng loạt cú nhấp chuột là một chiến thuật cũ kỹ của giới công nghệ nhưng vẫn vô cùng hiệu quả trong việc ngăn cản những người dùng phổ thông thực hiện quyền bảo vệ bản thân.

AI là trải nghiệm "mặc định" mới

Mục tiêu của Google không chỉ là thu thập dữ liệu; họ muốn AI tạo sinh phải hiện diện trong mọi nhịp thở của người dùng. Với khoản đầu tư dự kiến lên tới 185 tỷ USD vào năm 2026, Google cần một con số khổng lồ người dùng để chứng minh sự thành công của mình. Và cách nhanh nhất để đạt được con số đó là: Biến AI thành mặc định.

Trong Gmail, Gemini tự động xuất hiện để soạn thảo, tóm tắt và sắp xếp hộp thư của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhìn thấy những bản tóm tắt đôi khi "ảo tưởng" (hallucinated) của AI, việc tắt chúng đi sẽ là một trải nghiệm đầy ức chế.

Không có nút "Tắt Gemini" riêng biệt nào cả. Để loại bỏ nó, bạn phải tắt toàn bộ "Tính năng thông minh" (Smart Features).

Có hai cách để tắt Gemini trong Gmail, nhưng không cách nào được ghi rõ cho người dùng

Đây chính là lúc "mẫu thiết kế đen" phát huy uy lực của nó. Khi bạn tắt "Tính năng thông minh" để loại bỏ Gemini, bạn đồng thời bị tước đi hàng loạt tiện ích đã có từ lâu: tính năng lọc hộp thư (tab Chính, Xã hội, Quảng cáo), tính năng Soạn thư thông minh (Smart Compose) hay theo dõi kiện hàng.

Hãy tưởng tượng hộp thư vốn đang ngăn nắp của bạn đột nhiên tràn ngập hàng nghìn email rác vì bộ lọc bị vô hiệu hóa. Đó là cách Google trừng phạt những người dám nói "không" với AI của họ.

Tiến sĩ Harry Brignull, người đặt ra thuật ngữ "dark pattern", gọi đây là mẫu thiết kế "lựa chọn trước" (pre-selection). Các công ty công nghệ thừa hiểu rằng con người rất lười thay đổi các thiết lập mặc định.

Google đã chi hàng tỷ USD để được làm bộ máy tìm kiếm mặc định trên iPhone, vì họ biết quyền lực của sự mặc định mạnh mẽ hơn bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào.

Trong kỷ nguyên AI, trạng thái mặc định của Google là: Mặc định chia sẻ dữ liệu để huấn luyện, mặc định hiển thị tóm tắt AI trong mọi luồng email, mặc định sử dụng AI để can thiệp vào quá trình sáng tạo tài liệu.

Tương lai của AI rất hứa hẹn, nhưng cái giá của nó không nên là quyền tự quyết của con người. Khi chúng ta tiếp tục nhấn "Đồng ý" với các điều khoản dài dằng dặc, hãy nhớ rằng: Trong thế giới của các gã khổng lồ công nghệ, nếu bạn không trả tiền cho sản phẩm, thì chính bạn, và dữ liệu của bạn, là sản phẩm.

*Nguồn: Ars Technica