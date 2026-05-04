Elon Musk kể lý do lập OpenAI: Bất đồng với Google vì AI

Trong lời khai tại tòa hôm thứ Ba, Elon Musk cho biết một trong những lý do quan trọng khiến ông cùng sáng lập OpenAI là mâu thuẫn với Larry Page, đồng sáng lập Google, về mức độ an toàn của AI.

Theo lời Elon Musk, bất đồng giữa hai người bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện về nguy cơ AI có thể đe dọa sự tồn tại của con người. Musk nói ông từng nêu ra kịch bản AI có thể xóa sổ loài người, nhưng Larry Page tỏ ra không quá lo ngại, miễn là AI vẫn tiếp tục tồn tại. Musk kể rằng Page khi đó gọi ông là người thiên vị loài người vì đứng về phía con người, còn Musk cho rằng cách nhìn như vậy là khó chấp nhận.

Chi tiết này gây chú ý vì Elon Musk và Larry Page từng có quan hệ rất thân thiết trong giới công nghệ. Năm 2016, tạp chí Fortune từng đưa cả hai vào danh sách những lãnh đạo doanh nghiệp có tình bạn thân nhưng ít khi thể hiện công khai. Musk khi đó thân với Page tới mức thường xuyên ở lại nhà của ông tại Palo Alto. Larry Page thậm chí từng nói trong một cuộc trò chuyện với Charlie Rose rằng ông muốn đưa tiền cho Musk hơn là làm từ thiện.

Tuy nhiên, mối quan hệ này đã không vượt qua được giai đoạn OpenAI ra đời. Theo lời Musk, khi ông mời Ilya Sutskever, một gương mặt nổi bật trong mảng AI của Google, tham gia hỗ trợ thành lập OpenAI vào năm 2015, Larry Page cảm thấy bị phản bội về mặt cá nhân và sau đó cắt đứt liên lạc.

Thực tế, Elon Musk từng kể lại câu chuyện này trước đây, trong đó có lần chia sẻ với tác giả Walter Isaacson cho cuốn tiểu sử bán chạy viết về ông. Tuy nhiên, phiên điều trần hôm thứ Ba là lần đầu tiên Musk đưa ra nội dung này dưới lời tuyên thệ trước tòa. Về phía Larry Page, ông chưa lên tiếng bình luận. Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng toàn bộ phát biểu của Musk được đưa ra trong bối cảnh phục vụ cho vụ kiện với OpenAI. Ngay cả vậy, đến năm 2023, Musk vẫn nói với người dẫn chương trình công nghệ Lex Fridman rằng ông muốn hàn gắn mối quan hệ này, đồng thời thừa nhận cả hai đã là bạn trong thời gian rất dài.