8.000 người mất việc, Block cắt 40% nhân sự: AI đang “thanh lọc” ngành công nghệ hay chỉ là cú sốc tạm thời?

Làn sóng sa thải trong ngành công nghệ đang diễn ra với tốc độ và quy mô khiến nhiều người lo ngại. Từ những cái tên lớn như Meta, Microsoft đến Oracle hay Block, hàng chục nghìn lao động đã bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, một câu hỏi ngày càng được đặt ra: trí tuệ nhân tạo (AI) có phải là nguyên nhân chính. Và những biến động này là tạm thời hay sẽ định hình lại thị trường việc làm công nghệ trong dài hạn?

Thực tế cho thấy, câu trả lời không đơn giản. Những gì đang diễn ra là kết quả của nhiều yếu tố chồng chéo, từ điều chỉnh sau đại dịch đến các khoản đầu tư khổng lồ vào AI. Một số áp lực có thể chỉ mang tính chu kỳ, nhưng cũng có những thay đổi mang tính cấu trúc, có thể khiến ngành công nghệ không bao giờ trở lại như trước.

Làn sóng sa thải: điều chỉnh tạm thời hay “khoảng trống AI”?

Những con số gần đây cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Meta tiếp tục cắt giảm thêm 8.000 việc làm. Microsoft đề nghị mua lại hợp đồng lao động của các nhân viên lâu năm.

Oracle sa thải hàng nghìn người, trong khi Block gây sốc khi cắt giảm tới 40% nhân sự. Dù gây ra nhiều áp lực và bất ổn cho người lao động, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận những con số này trong bối cảnh rộng hơn.

Báo cáo từ Challenger, Gray & Christmas chỉ ra rằng làn sóng sa thải năm 2023 trong ngành công nghệ Mỹ thậm chí còn tồi tệ hơn ba năm trước. Tuy nhiên, nếu so với thời kỳ Đại suy thoái 2008 - 2009, mức độ sụt giảm hiện tại vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Làn sóng sa thải trong ngành công nghệ đang ngày càng lan rộng

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ việc tuyển dụng quá mức trong giai đoạn 2020 - 2021, khi đại dịch thúc đẩy nhu cầu số hóa bùng nổ. Các công ty công nghệ đã mở rộng quy mô nhanh chóng, và giờ đây họ buộc phải “co lại” để phù hợp với thực tế mới.



Khi quá trình điều chỉnh này hoàn tất, tốc độ sa thải có thể chậm lại, thậm chí đảo chiều. Đáng chú ý, nhu cầu nhân lực công nghệ không hề biến mất. Số lượng tin tuyển dụng cho vị trí phát triển phần mềm đã tăng mạnh trong năm nay.

Đồng thời tiếp tục xu hướng đi lên kể từ cuối năm 2022, thời điểm ChatGPT ra mắt. Tuy nhiên, nguồn cung kỹ sư phần mềm cũng tăng nhanh, đặc biệt là từ các sinh viên mới tốt nghiệp, khiến cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.

Một yếu tố khác là làn sóng đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI. Các “ông lớn” đang chi hàng tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển mô hình mới. Theo dự báo của các nhà phân tích, chu kỳ đầu tư này có thể đạt đỉnh vào khoảng năm 2028.

Sau đó, khi áp lực tài chính giảm, các công ty có thể quay lại mở rộng tuyển dụng. Song song đó là hiện tượng được gọi là “khoảng trống AI”. Nhiều doanh nghiệp đang tạm dừng tuyển dụng để thử nghiệm các công cụ tự động hóa.

Dù AI thường bị đổ lỗi cho việc mất việc làm, nhưng theo Challenger, nó chỉ chiếm khoảng một phần tư số việc bị cắt giảm trong năm nay. Điều này cho thấy phần lớn các quyết định sa thải vẫn đến từ yếu tố kinh tế và chiến lược.

Kathy Ross, nhà phân tích cấp cao của Gartner, nhận định rằng các đợt sa thải hiện tại không hẳn là kết quả trực tiếp của thành công AI. Thay vào đó, chúng phản ánh chiến lược tái phân bổ nguồn lực: cắt giảm ở một số bộ phận để đầu tư mạnh hơn vào trí tuệ nhân tạo, với kỳ vọng tạo ra tăng trưởng trong tương lai.

Thị trường việc làm đang thay đổi: ai bị thay thế, ai sẽ lên ngôi?

Dù có những yếu tố mang tính chu kỳ, không thể phủ nhận rằng AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc và lâu dài trong thị trường lao động công nghệ. Một số công việc có nguy cơ biến mất vĩnh viễn, đặc biệt là các vai trò mang tính lặp lại và quy trình, như dịch vụ khách hàng.

Các hệ thống AI có thể xử lý những nhiệm vụ này với chi phí thấp hơn và hiệu quả cao hơn. Sự thay thế này giống như việc ô tô từng thay thế xe ngựa, một sự chuyển đổi không thể đảo ngược.

Liệu AI có hoàn toàn thay thế con người?

Trong khi đó, cấu trúc tổ chức trong ngành công nghệ cũng đang thay đổi. Các công ty ngày càng hướng đến mô hình “phẳng” hơn, giảm số lượng quản lý cấp trung và ưu tiên những cá nhân có khả năng tạo ra sản phẩm trực tiếp.

Tại Thung lũng Silicon, khái niệm “người xây dựng” đang trở thành tiêu chuẩn mới. Các công cụ AI có thể đảm nhận nhiều công việc trước đây do con người thực hiện, như phân tích dữ liệu, điều phối quy trình hay quản lý nhiệm vụ.

Điều này làm giảm nhu cầu đối với các vị trí giám sát hoặc duy trì hệ thống. Ngược lại, những người có khả năng sáng tạo, thiết kế và phát triển sản phẩm sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Một xu hướng đáng chú ý là sự xuất hiện của các vai trò mới. Ví dụ, các công cụ như Claude Code đang thúc đẩy sự hình thành của vị trí “nhà sản xuất thiết kế”. Những cá nhân tập trung vào việc tạo ra và nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng AI để khuếch đại năng suất thay vì quản lý con người theo mô hình truyền thống.

Bên cạnh đó, các công việc liên quan đến robot cũng đang mở ra. Những “người điều khiển robot” sẽ chịu trách nhiệm vận hành, sửa chữa và huấn luyện các hệ thống tự động hóa. Đây có thể trở thành một lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn mới trong kỷ nguyên AI.

Sự thay đổi này đặt ra thách thức lớn cho người lao động. Những kỹ năng từng được coi là ổn định giờ đây có thể trở nên lỗi thời. Thay vào đó, khả năng thích nghi, sáng tạo và làm việc cùng AI sẽ trở thành yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều vừa phá hủy vừa tạo ra việc làm. Vấn đề không phải là liệu AI có thay thế con người hay không, mà là nó sẽ thay đổi cách con người làm việc như thế nào.

Trong ngắn hạn, ngành công nghệ có thể tiếp tục trải qua những biến động mạnh. Nhưng về dài hạn, một hệ sinh thái việc làm mới đang hình thành, nơi AI không chỉ là công cụ, mà còn là “đồng nghiệp” định hình lại toàn bộ cách vận hành của doanh nghiệp.

Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là AI sẽ lấy đi bao nhiêu việc làm, mà là người lao động có kịp thích nghi để trở thành một phần của tương lai đó hay không?

*Nguồn bài viết: BI