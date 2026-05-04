Công an phát thông báo quan trọng tới tất cả những ai bấm vào đường link có nội dung sau

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 3/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo về tình trạng tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân đang diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý là thủ đoạn lợi dụng tâm lý tò mò của người dân để phát tán đường link chứa mã độc.﻿

Theo đó, các đối tượng lừa đảo chủ động kết bạn, tiếp xúc và nhắn tin để gửi đường link (có chứa mã độc, nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin) với nội dung gây tò mò như “clip bí mật”, “hình ảnh riêng tư”, “ai đang nói xấu bạn” khiến nạn nhân bấm vào để xem.

Khi bấm vào đường link này, thiết bị sẽ bị nhiễm mã độc, tạo cơ hội cho đối tượng xấu lấy cắp thông tin cá nhân, danh bạ, hình ảnh, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chiếm đoạt tiền. Thậm chí, tài khoản mạng xã hội bị đánh cắp sẽ trở thành công cụ để tiếp tục phát tán nội dung lừa đảo tới người khác.

Để chủ động phòng ngừa, lực lượng Công an khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các nội dung gây tò mò, giật gân. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào.

Người dùng mạng xã hội cũng cần chủ động cài đặt các biện pháp bảo mật như xác thực hai lớp cho các tài khoản cá nhân, thường xuyên thay đổi mật khẩu.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không vì tò mò mà truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản và thông tin cá nhân.

