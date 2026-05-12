Cận cảnh cầu huyết mạch hơn 114 tỷ ở Huế 'đứng bánh' do nhà thầu chây ì thi công

Sẽ được tái đấu thầu



Theo lãnh đạo Sở Tài chính TP Huế, sau khi có quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP 479 Hòa Bình, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP Huế (Dự án Green City Huế) lập kế hoạch tổ chức đấu thầu lại nhằm sớm tái khởi động công trình. Do dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), chủ đầu tư đã gửi văn bản xin ý kiến theo quy định. Sau khi nhận phản hồi từ ADB, TP. Huế dự kiến đấu thầu lại trong tháng 6 tới và phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương.