Cơ quan Thuế công khai danh sách nợ tiền thuế

Hà Giang | 11-05-2026 - 17:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách gồm 75 doanh nghiệp, với tổng số tiền nợ là hơn 298 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 2060/TB-HTI về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, Thuế tỉnh Hà Tĩnh - Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 thực hiện công khai thông tin 75 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/3/2026. Danh sách gồm 75 người nộp thuế, với tổng số tiền nợ là hơn 298 tỷ đồng.

Trong danh sách được công bố, đứng đầu về số tiền nợ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng, có địa chỉ tại Tổ dân phố 8 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh, với số tiền hơn 163 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Công ty Cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh, hoạt động tại khu vực Mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Khê, với khoản nợ ngân sách hơn 23 tỷ đồng.

Tiếp theo là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Quảng Hà tại Khu đô thị Hà Mỹ Hưng, phường Hà Huy Tập, có số tiền nợ thuế là hơn 13 tỷ đồng.

Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (Nguồn: Thuế tỉnh Hà Tĩnh)

Hà Nội "chốt" đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740 nghìn tỷ đồng: 3 phường không còn nằm trong dự án

Chỉ đạo mới nhất từ Bí thư Thành ủy Hà Nội về các 'đại dự án' của Thủ đô: "Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng"

Tất cả chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Nội có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Giải tỏa 'khu chợ tạm quy mô lớn' tại tổ hợp chung cư 40.000 dân đông đúc bậc nhất Hà Nội

Xuyên Việt Oil, Golden Hill, Điền Quân... nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử lý thế nào?

