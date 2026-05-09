Công an đã phát hiện ra nguyên nhân người dân có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản VNeID, Facebook...

Hà Giang | 09-05-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

Ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa)

Ngày 8/5, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát cảnh báo về hiểm họa từ dịch vụ làm hộ chiếu trên mạng.

Lực lượng chức năng cho biết, từ 1/3/2023, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công. Việc này đã tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân, giúp tiết kiệm thời gian, công sức đồng thời là bước chuyển lớn trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Tuy nhiên, lợi dụng việc các cá nhân chưa quen, chưa thao tác được các bước thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm đăng tải các bài viết liên quan đến dịch vụ làm hộ chiếu, làm hộ chiếu nhanh, làm hộ chiếu giá rẻ... Mức chi phí phải trả được đưa ra cao hơn nhiều so với lệ phí được nhà nước quy định.

Trong quá trình khai thông tin đề nghị cấp hộ chiếu, các đối tượng thay vì ghi số điện thoại, email người dân thì ghi điện thoại, email của chúng hoặc cố ý ghi sai địa chỉ thường trú nhằm cản trở việc cơ quan chức năng liên hệ khi hồ sơ cần bổ sung.

Sau một thời gian, người dân không nhận được hộ chiếu và liên hệ đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh mới biết hồ sơ chưa được bổ sung nên không thể xử lý.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn lợi dụng việc này để đánh cắp thông tin cá nhân nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: đăng ký mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng, đánh cắp tài khoản Facebook, VNeID...

Sau đó, chúng dùng tài khoản này để vay tiền người thân, bạn bè, chiếm đoạt thông tin cư trú cá nhân của nhiều người trong ứng dụng VNeID.

Trước tình hình trên, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng không rõ danh tính, không nghe theo sự dụ dỗ của các đối tượng trên các hội nhóm môi giới làm hộ chiếu.

Người dân nên tự thao tác nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Nếu không thể nộp trực tuyến, có thể nhờ người thân thao tác giúp hoặc tới trực tiếp cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.

Khi gặp trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Hà Giang

Chỉ sở hữu 2 chữ cái, hòn đảo 16.000 dân bất ngờ kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm từ Elon Musk và Google nhờ cơn sốt AI

Nghiên cứu đập tan ảo tưởng về vibe coding trên mạng xã hội: Không một coder chuyên nghiệp nào thực sự làm như vậy

Hết thời thừa tiền, Mark Zuckerberg và các Big Tech đang phải vay nợ chồng chất để tham gia canh bạc AI đã lên tới 725 tỷ USD

iHanoi bổ sung tính năng bản đồ số tiếp nhận phản ánh

Giới khoa học liệu có sắp bị "khai tử" bởi startup AI 4 tháng tuổi định giá 4 tỷ USD?

Lương 250 triệu/tháng vẫn chưa là gì: Những ngành này đang khiến các ông lớn công nghệ phát cuồng, 7 công ty giành giật 1 nhân sự

