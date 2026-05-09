iHanoi bổ sung tính năng bản đồ số tiếp nhận phản ánh

Từ thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 94.000 phản ánh, kiến nghị thông qua ứng dụng iHanoi.

Với "Bản đồ phản ánh" mới được ra mắt, tính năng được kỳ vọng sẽ là bước phát triển tiếp theo trong việc số hóa toàn bộ quy trình theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả xử lý phản ánh của chính quyền các cấp.

Theo đó tính năng "Bản đồ phản ánh" cập nhật dữ liệu phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng xã, phường trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội. Hệ thống cho phép thống kê tổng số phản ánh, phân loại theo trạng thái gồm: chờ xử lý, đang xử lý, đã xử lý và từ chối xử lý, đồng thời công khai số lượng phản ánh quá hạn tại từng xã, phường, cảnh báo những khu vực quá hạn xử lý nhiều phản ánh.

75% phản ánh, kiến nghị trên iHanoi đã được tiếp nhận, xử lý tính từ ngày 01/7/2025.

Việc công khai và trực quan hóa dữ liệu theo khu vực địa lý đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong tư duy quản trị đô thị hiện đại. Thay vì tiếp cận phản ánh theo các bản thống kê danh sách truyền thống vốn dễ gây dàn trải, phương thức này cho phép các cấp chính quyền theo dõi diễn biến dân sinh theo thời gian thực.

Từ những dữ liệu trên bản đồ số, cơ quan quản lý có thể khoanh vùng chính xác các địa bàn phát sinh mật độ phản ánh cao, từ đó nhận diện sớm các "điểm nóng" tiềm ẩn để chủ động can thiệp thay vì chỉ phản ứng thụ động khi sự việc đã trở nên phức tạp.

Sức mạnh của dữ liệu trực quan không chỉ dừng lại ở việc xử lý sự vụ, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương phát hiện ra những quy luật mang tính hệ thống. Đây chính là biểu hiện rõ nét của một chính quyền số: quản trị dựa trên dữ liệu, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và chuyển đổi từ tư duy "quản lý" sang "phục vụ" một cách chủ động, tinh nhuệ.

Tại màn hình trang chủ, người dùng chọn Tiện ích “Phản ánh, kiến nghị,” sau đó mở tính năng “Bản đồ phản ánh."

Đối với chính quyền cơ sở, đây là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp bám sát tình hình địa bàn, đặc biệt với các lĩnh vực thường xuyên phát sinh phản ánh như vệ sinh môi trường, hạ tầng đô thị, trật tự xây dựng, giao thông hay dịch vụ công. Dữ liệu được cập nhật liên tục giúp địa phương chủ động hơn trong điều hành, phân bổ nguồn lực và xử lý các vấn đề nổi cộm trước khi trở thành "điểm nóng."

Hệ thống dữ liệu tập trung từ "Bản đồ phản ánh" đồng thời tạo công cụ số giúp cơ quan quản lý cấp trên theo dõi tổng thể tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh trên toàn Thành phố. Số liệu cho phép nhanh chóng nhận diện địa phương có tỷ lệ phản ánh quá hạn cao, thời gian xử lý kéo dài hoặc tồn đọng nhiều phản ánh để tổ chức tăng cường kiểm tra, giám sát.

Dữ liệu phản ánh từ người dân không chỉ là những con số thống kê khô khan, mà thực chất là nguồn "dữ liệu sống" phản ánh trực diện và chân thực nhất chất lượng quản trị đô thị. Khi được số hóa và hiển thị trực quan trên bản đồ, dữ liệu này không chỉ phục vụ giải quyết vấn đề đơn lẻ mà còn trở thành cơ sở quan trọng cho công tác điều hành, đánh giá năng lực quản trị và hoạch định chính sách.

Điểm đột phá nằm ở việc công khai danh sách các xã, phường có nhiều phản ánh quá hạn trên nền tảng số. Đây có thể được xem là "thước đo công vụ" minh bạch nhất từ trước đến nay.

Giao diện "Bản đồ phản ánh kiến nghị" trên ứng dụng iHanoi.

Nếu trước đây việc đánh giá tiến độ xử lý chủ yếu dựa trên báo cáo nội bộ vốn có độ trễ và đôi khi thiếu khách quan, thì nay trên "Bản đồ phản ánh" đã tạo ra một "áp lực" hiện hữu về trách nhiệm xử lý, giải trình đối với các đơn vị xử lý kiến nghị của người dân. Sự giám sát trực tiếp từ cộng đồng buộc các cơ quan công quyền phải nâng cao năng lực giải trình, đẩy nhanh tốc độ xử lý để không trở thành "điểm nghẽn" trên bản đồ số của thành phố Hà Nội.

Từ góc độ chuyển đổi số đô thị, "Bản đồ phản ánh" không đơn thuần là công cụ kỹ thuật mà có thể xem là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái dữ liệu số của thành phố Hà Nội. Đây là bước đi cụ thể hóa mô hình quản trị đô thị thông minh: lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng để kiến tạo một chính quyền công khai, minh bạch và phản ứng nhanh trước mọi biến động của thực tiễn. Hiện tính năng này đã được cập nhật trên ứng dụng iHanoi, người dùng có thể truy cập để theo dõi./.