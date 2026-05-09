Lương 250 triệu/tháng vẫn chưa là gì: Những ngành này đang khiến các ông lớn công nghệ phát cuồng, 7 công ty giành giật 1 nhân sự

Theo Anh Phương | 09-05-2026 - 10:47 AM | Kinh tế số

Trong bối cảnh sức nóng từ thị trường đẩy mức lương khởi điểm lên tới 250 triệu đồng/tháng, mùa tuyển dụng 2026 đang chứng kiến một cuộc đổi ngôi ngoạn mục.

Theo tờ 36Kr, cuối tháng 4/2026, ngày hội việc làm dành riêng cho Khối ngành Công nghệ mới tại Đại học Sư phạm Hoa Đông bùng nổ sức nóng với sự góp mặt của các "ông lớn" như Huawei, Ant Group cùng hàng loạt startup AI. Tại ngày hội, số liệu thực tế khiến nhiều người ngỡ ngàng:

Tỷ lệ ứng tuyển của kỹ sư tính toán hiệu năng cao (HPC) xuống thấp kỷ lục ở mức 0,15 - đồng nghĩa với việc cứ 1 ứng viên thì có tới 7 công ty săn đón. Các vị trí thuật toán SLAM hay điều khiển tự động cũng ở mức 0,21, tức là khoảng 4 doanh nghiệp "quyết đấu" để giành được nhân tài.

Đại chiến nhân sự và vị thế độc tôn của kỷ nguyên AI﻿

Tại các gian tư vấn, cứ nơi nào có từ khóa "AI", "Agent" hay "Robot" là nơi đó kín người. Không chỉ sinh viên, nhiều "lão binh" từ ngành ô tô và phần mềm truyền thống cũng đang ráo riết tìm đường sang ngang.

Anh Phàn, một Tiến sĩ đang ứng tuyển vị trí "Nhà nghiên cứu thuật toán", chia sẻ dù có 6 năm kinh nghiệm làm phần mềm công nghiệp, anh vẫn gặp rào cản khi thiếu kinh nghiệm thực chiến về mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Tuy nhiên, anh tin rằng kinh nghiệm tích lũy là lợi thế độc nhất: "AI có thể tái cấu trúc ngành phần mềm, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đáp ứng nhu cầu con người. Kiến thức thực tế từ đời sống là thứ AI khó lòng học được."

Ngược lại, anh Lý, một Tiến sĩ chuyên ngành Internet Vạn vật (IoV), lại thấy chật vật vì yêu cầu về năng lực tính toán và dữ liệu thực tế của kỷ nguyên AI khắt khe hơn rất nhiều so với trước đây. Những con số thực tế đang tiết lộ một sự thật tàn khốc: Biển càng sâu, cá càng to.

Các lãnh đạo hay nhà khoa học AI có mức lương trung bình đạt 137.153 tệ/tháng (khoảng 480 triệu VNĐ). Các kỹ sư thuật toán (AIGC, Thị giác máy tính) thì lại có mức lương phổ biến quanh mức 70.000 tệ/tháng (khoảng 250 triệu VNĐ).

Các nhà quản lý tuyển dụng thống nhất rằng: Người không biết dùng AI sẽ bị thay thế, nhưng người chỉ biết sử dụng AI đơn thuần cũng khó lòng thăng tiến xa.

Sự chuyển dịch này đặt ra bài toán khó cho cả nhân sự lâu năm lẫn sinh viên mới ra trường. Tại giảng đường, biết sử dụng AI đã chuyển từ "điểm cộng" thành "điều kiện bắt buộc".

Tiểu Phổ, sinh viên năm cuối, chia sẻ nhiều công ty hiện đưa "mức độ ứng dụng AI" vào chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI): "Nếu tỷ lệ dùng AI trong công việc không đạt yêu cầu, bạn sẽ bị cảnh cáo.

Tôi hiện đang quản lý 4-5 'trợ lý' AI mỗi ngày." Thậm chí, trong các bài kiểm tra năng lực đầu vào, ứng viên buộc phải phối hợp với AI để hoàn thành các dự án kỹ thuật phức tạp chỉ trong vòng 1-2 giờ.

Nghịch lý nhân lực và chìa khóa tháo gỡ nỗi lo "lỗi thời"

Một "thợ săn đầu người" tại Thượng Hải tiết lộ: Tỷ lệ vị trí liên quan đến AI đã tăng vọt từ 50/50 lên 70/30 so với các ngành hàng xa xỉ chỉ trong quý 1/2026.

Báo cáo từ nền tảng tuyển dụng Maimai cho thấy số lượng việc làm AI mới tăng khoảng 12 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Nỗi lo "lỗi thời" sau một đêm là có thật khi các công cụ AI thay đổi theo tuần. Giới chuyên gia nhận định tốc độ ra mắt sản phẩm mới hiện nay nhanh chưa từng có trong lịch sử công nghệ.

Một blogger công nghệ cảm thán: "Chỉ trong 24 giờ mà ra 4 mô hình mới, vừa viết xong về mô hình này thì bản cập nhật tiếp theo đã trình làng". Nghịch lý nhân lực: Thừa người biết dùng, thiếu người hiểu sâu.

Thị trường đang thừa những người biết sử dụng AI mức độ cơ bản nhưng lại cực kỳ khát những nhân tài hiểu sâu về bản chất. Một nhà tuyển dụng chia sẻ: "Chúng tôi không cần người chỉ biết chạy các bộ mã nguồn có sẵn trên mạng, chúng tôi cần người hiểu trong hàng chục phiên bản thuật toán, cái nào tối ưu chi phí và hiệu suất nhất cho dự án cụ thể."

Khoảng cách nhân tài thực sự nằm ở khả năng làm chủ các công cụ tiên phong và hiểu rõ hệ thống kỹ thuật đằng sau chúng để áp dụng vào các tình huống thực tế của doanh nghiệp.

Kỹ năng quan trọng nhất hiện nay không còn là viết mã (code) thuần túy mà là "ngôn ngữ giao tiếp" với máy móc. Vai trò của con người đang dịch chuyển sang thiết kế quy trình phối hợp và truyền đạt tư duy.

Phó Giáo sư Thôi Vạn Vân nhấn mạnh: "Hiểu thấu ngôn ngữ của máy và diễn đạt rõ ràng ý định của người" chính là chìa khóa. Các tập đoàn lớn hiện ưu tiên những sinh viên có khả năng giao tiếp tốt, biết tháo gỡ nhiệm vụ phức tạp thành các phần nhỏ mà AI có thể xử lý được.

