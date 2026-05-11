Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Theo Nguyễn Hưởng | 11-05-2026 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 2) xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Hà Nội bổ nhiệm 2 phó chủ tịch UBND Hà Nội mới cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hà Nội chúc mừng 2 tân phó chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Hải Xuân

Tại kỳ họp, đa số các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã tán thành bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971) từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (cũ), Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Ông Bùi Duy Cường (SN 1973) có thời gian dài công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ) và từng giữ chức giám đốc sở này, sau đó ông giữ chức Bí thư huyện Sóc Sơn (cũ)... Tháng 2-2026, ông Cường được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

UBND TP Hà Nội hiện có ông Vũ Đại Thắng là chủ tịch; 6 phó chủ tịch gồm các ông: Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực; Nguyễn Xuân Lưu; Trương Việt Dũng; Đỗ Anh Tuấn; Bùi Duy Cường và bà Vũ Thu Hà.

Theo Nguyễn Hưởng

Người Lao động

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội “chốt” đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740 nghìn tỷ đồng: 3 phường không còn nằm trong dự án

Hà Nội “chốt” đầu tư siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 740 nghìn tỷ đồng: 3 phường không còn nằm trong dự án Nổi bật

Chỉ đạo mới nhất từ Bí thư Thành ủy Hà Nội về các 'đại dự án' của Thủ đô: "Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng"

Chỉ đạo mới nhất từ Bí thư Thành ủy Hà Nội về các 'đại dự án' của Thủ đô: "Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng" Nổi bật

Giải tỏa 'khu chợ tạm quy mô lớn' tại tổ hợp chung cư 40.000 dân đông đúc bậc nhất Hà Nội

Giải tỏa 'khu chợ tạm quy mô lớn' tại tổ hợp chung cư 40.000 dân đông đúc bậc nhất Hà Nội

16:00 , 11/05/2026
Xuyên Việt Oil, Golden Hill, Điền Quân... nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử lý thế nào?

Xuyên Việt Oil, Golden Hill, Điền Quân... nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế xử lý thế nào?

15:50 , 11/05/2026
Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng: Đề nghị làm rõ hàng loạt thay đổi so với nghị quyết đã được phê duyệt

Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng: Đề nghị làm rõ hàng loạt thay đổi so với nghị quyết đã được phê duyệt

15:30 , 11/05/2026
Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương

Phó Chủ tịch Quốc hội nói việc liên quan sửa đổi chế độ tiền lương

14:57 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên