Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng: Đề nghị làm rõ hàng loạt thay đổi so với nghị quyết đã được phê duyệt

Tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức ngày 11/5, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội.

Trình bày tờ trình, UBND thành phố cho biết, dự án được triển khai tại 16 xã, phường với quy mô sử dụng đất khoảng 11.418ha. Dự án gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Dự án được phân chia thành 5 nhóm loại hình dự án , gồm: Nhóm các dự án đầu tư tuyến giao thông (nổi bật là Trục đại lộ cảnh quan hữu Hồng và tả Hồng với chiều dài khoảng 80km); Nhóm các dự án đầu tư công viên; nhóm các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông; nhóm các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết và nhóm các dự án GPMB độc lập.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2038.

Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Hàng loạt nội dung dự án thay đổi

Trình bày báo cáo Thẩm tra, Ban Đô thị đề nghị UBND thành phố giải trình về hàng loạt nội dung thay đổi so với Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14/12/2025 của HĐND thành phố về dự án trên. Cụ thể:

Theo tờ trình của UBND thành phố, quy mô dự án khoảng 11.418 ha, tăng 418 ha so với Nghị quyết số 498 (khoảng 11.000 ha).

Tờ trình cho thấy chủ đầu tư chưa thực hiện tuyến Metro, trong khi theo Nghị quyết số 498 là có tuyến Metro ngầm khoảng 45km.

Về quỹ đất đối ứng, theo đề xuất khoảng 2.655,8 ha (trong và ngoài phạm vi dự án) tăng thêm 555,8 ha so với trước đó (khoảng 2.100 ha thuộc phạm vi dự án).

Cùng với đó là tiến độ dự án phải kéo dài đến năm 2038 (trước đây là 2030) và tổng mức đầu tư giảm từ 855.000 tỷ đồng, xuống còn 736.963 tỷ đồng.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ về giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hoá du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề; tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Ban Đô thị cho rằng, việc di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê để tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của số lượng lớn dân cư. Do đó, thành phố cần có hình thức tuyên truyền, công khai vận động phù hợp để người dân đồng thuận trong công tác GPMB.

Đồng thời, thực hiện chính sách bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư cho người dân công khai, minh bạch, đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân; đảm bảo việc tái định cư của người dân có điều kiện bằng và tốt hơn hiện nay.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Báo cáo giải trình, UBND thành phố cho biết, việc chưa thực hiện đầu tư tuyến metro để có thêm thời gian củng cố các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đường sắt đô thị thành phố; phù hợp với đặc điểm, đặc thù của khu vực dự án (có vị trí dọc theo hai bên sông Hồng), cũng như đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, việc hình thành dự án GPMB cũng đã có trong nội dung Nghị quyết số 498/NQ-HĐND ngày 14/12/2025, được phân tách theo hai bên Tả, Hữu của sông Hồng. Nay, do dự án trải dài hai bên sông Hồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường nên việc kết cấu lại cách phân chia các dự án GPMB để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được chuẩn hóa khi xác định cụ thể tổng mức đầu tư của Dự án và xác định cụ thể vị trí, ranh giới, diện tích quỹ đất để đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư Dự án và tuân thủ các quy định hiện hành. Nội dung này sẽ thực hiện khi thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

Quy mô quỹ đất thanh toán chính thức được xác định khi ký Hợp đồng BT. Quá trình triển khai tiếp theo, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật.

Sau khi thảo luận, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết trên.