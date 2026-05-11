Hà Nội lùi thời hạn thông qua việc cấm xe máy xăng

Sáng 11-5, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ 3 họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua 15 nội dung để xem xét thông qua tại kỳ họp.



Đáng chú ý, 3 nội dung, gồm: Nghị quyết thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội"; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của TP Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận, chưa xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Về lý do, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết là do dự thảo tờ trình, nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện, thông tin, hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Trước đó, ngày 7-5, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội".

Trong tờ trình, TP Hà Nội tiếp tục đề xuất ở giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12-2026) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm. Trong đó, vùng lõi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Vùng lõi có diện tích 0,5 km2, chu vi 3,5 km và dân số 20.000 người.

Ở vùng lõi, xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm. Riêng xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Trong giai đoạn 1 (1-7 đến 1-10), người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu).

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên và dưới 16 chỗ muốn hoạt động trong vùng lõi phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, và chỉ được phép hoạt động trong vùng lõi từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn. Riêng xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ở vùng đệm, gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ 30 hàng ngày.

Ở giai đoạn 2 (1-1-2027 đến 31-12-2027), Hà Nội đề xuất mở rộng khu vực thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Ở giai đoạn 3 (1-1-2028 đến 31-12-2029) sẽ mở rộng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.