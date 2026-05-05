Thông tin mới nhất từ Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển khai quy định 'siết' xe xăng trong nội đô thành phố từ 1/7

Vào sáng nay, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 5 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì.

Theo đó, tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố xem xét, thông qua các nội dung gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; Báo cáo công tác triển khai thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, Thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện ngay khi các văn bản quan trọng được thông qua.

Trong tháng 4, Thành phố đã đón nhận nhiều sự kiện quan trọng, tạo nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn. Đáng chú ý là việc HĐND Thành phố thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), thể hiện kỳ vọng lớn của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đối với Hà Nội, đồng thời, mở ra nhiều cơ chế, chính sách mới cho phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu cấp bách trong thời gian tới là nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách mới, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi), vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động cụ thể, bảo đảm các lợi thế về thể chế được chuyển hóa thành kết quả, sản phẩm rõ nét, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Liên quan triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách để trình HĐND Thành phố thông qua, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về các vấn đề cụ thể như môi trường, chuyển đổi phương tiện theo Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành phố sẽ triển khai theo lộ trình phù hợp, có thể thí điểm ở quy mô nhỏ trước khi nhân rộng. Đồng thời, tích hợp các chính sách hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Lộ trình kiểm soát ôtô, xe máy chạy xăng dầu ở Hà Nội

Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND quy định về việc thực hiện Vùng Phát thải Thấp (Low Emission Zone - LEZ) trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12/2025, được ban hành căn cứ theo Luật Thủ đô năm 2024.

Mục tiêu chính của chính sách là hạn chế phương tiện giao thông phát thải cao, thúc đẩy giao thông xanh và từng bước cải thiện chất lượng không khí tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Theo lộ trình, ở giai đoạn 1, Hà Nội sẽ triển khai Vùng Phát thải Thấp từ 1/7/2026 đến 1/1/2030 từ Vành đai 1 đến Vành đai 3. Riêng trong giai đoạn thực hiện LEZ thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 bắt đầu từ ngày 1/7/2026, danh sách 9 phường thuộc Vành đai 1 sẽ áp dụng là Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ.

Bản đồ các giai đoạn triển khai vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Nguồn: UBND TP.Hà Nội

Trong vùng phát thải thấp, xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18h đến 24h thứ sáu, từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật. Xe môtô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng bị cấm.

Các loại ô tô tải dưới 2 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Ô tô tải từ 2 đến dưới 3,5 tấn, đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, chỉ được phép chạy từ 21h đến 6h hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Ô tô tải trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động.