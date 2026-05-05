Chủ tịch tỉnh An Giang nói về 21 dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027

Tại họp báo sáng 5/5, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, 21 dự án trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đều đang bám sát tiến độ, như: Sân bay Phú Quốc, đường 97, đường sắt đô thị, trung tâm hội nghị, đại lộ APEC… Đến nay, phần lớn dự án đã có mặt bằng thi công đúng kế hoạch, hướng tới hoàn thành mặt bằng trước thời hạn từ 3 - 6 tháng.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ thông tin với báo chí.

Ông Hồ Văn Mừng cho biết, tiến độ các công trình APEC được kiểm tra thường xuyên, gần như hàng tuần. Với kịch bản hội nghị diễn ra vào tháng 11/2027, chậm nhất đến tháng 8/2027, toàn bộ công trình phải hoàn thành, dự án quy mô lớn phải hoàn tất sớm hơn để vận hành thử.

“Đến thời điểm này, các vướng mắc lớn cơ bản đã được tháo gỡ, khó khăn còn lại chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thi công, đôn đốc tiến độ”, ông Mừng nói, và khẳng định, không xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, vật liệu xây dựng. Các nguồn đá, cát được đảm bảo, nhà thầu phải tập trung vận chuyển ngay trong tháng 5 để tránh mùa mưa.

Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang cũng khẳng định, các công trình không chỉ phục vụ APEC 2027, còn là hạ tầng chiến lược lâu dài cho đặc khu Phú Quốc. Vì vậy, tỉnh yêu cầu siết chặt chất lượng thi công, xây dựng phương án khai thác hiệu quả sau hội nghị, tránh lãng phí.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tỉnh yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi người dân, nhưng cũng xử lý nghiêm các vi phạm và hành vi cản trở, gây mất trật tự.

Dự kiến đến thời điểm diễn ra hội nghị, Phú Quốc sẽ bổ sung thêm 12.000 - 15.000 phòng khách sạn , nhu cầu lao động lớn, mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập.

Trung tâm hội nghị APEC dần thành hình.

Dôi dư khoảng 790 nhà, đất công

Về sắp xếp tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin, toàn tỉnh có khoảng 790 cơ sở nhà, đất công cần rà soát, sắp xếp, dự kiến hoàn thành phương án trong tháng 6 tới.

“Những cơ sở phù hợp sẽ ưu tiên cho y tế, giáo dục, còn lại mới tính đến phương án khai thác hoặc chuyển đổi công năng”, ông Mừng nói, và dẫn chứng, khu trụ sở Thành ủy - UBND TP. Long Xuyên cũ dự kiến làm cơ sở 2 của Bệnh viện tim mạch .

Với quỹ nhà, đất chưa thể sử dụng ngay, tỉnh An Giang xây dựng phương án linh hoạt, như đấu giá hoặc cho thuê ngắn hạn. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thiện phương án tổng thể, được UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai.

Trong thời gian chờ khai thác, tỉnh An Giang giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị quản lý, bảo vệ, tránh xuống cấp, lãng phí; công khai danh mục, vị trí, diện tích và hiện trạng từng cơ sở để tổ chức, cá nhân tiếp cận. Dự kiến, sau khi hoàn thành phương án sắp xếp (tháng 6 tới), toàn bộ danh mục tài sản sẽ được công bố rộng rãi, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai công.