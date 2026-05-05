Tạp chí xa xỉ hàng đầu châu Á gọi tên Nhà hát 12.756 tỷ đồng, quy mô 19,1 ha của Sun Group: "Sydney hãy nhường bước"

Dù vẫn đang trong giai đoạn thi công, Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây đã sớm trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia đã dành nhiều mỹ từ trên nền tảng Instagram để ca ngợi công trình, đồng thời đặt kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ngay phần mở đầu, ấn phẩm này đưa ra nhận định táo bạo: “Move aside, Sydney. There’s a new iconic opera house on the water” (Tạm dịch: Sydney hãy nhường bước. Đã có một biểu tượng nhà hát trên mặt nước mới chuẩn bị ra đời).

Nhà hát Opera Sydney - niềm tự hào của đất nước Australia - tọa lạc trên cảng Sydney, kế bên chiếc cầu Cảng nổi tiếng, thuộc bang New South Wales. Đây là một trong những công trình đặc biệt nhất của thế kỷ 20. Năm 2007, nhà hát này được công nhận là di sản thế gới

Sự xuất hiện của Nhà hát Opera Hà Nội trên một nền tảng có sức ảnh hưởng lớn với giới du lịch cao cấp được xem là tín hiệu rõ ràng về mức độ quan tâm của quốc tế. Không chỉ giới chuyên môn, cộng đồng yêu nghệ thuật toàn cầu cũng bày tỏ sự hào hứng qua nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, công trình còn được nhìn nhận như một câu chuyện văn hóa sống động ẩn sau lớp vỏ thiết kế. Tạp chí Travel + Leisure Asia ví nhà hát như một "viên ngọc trai khổng lồ" mang trong mình dòng chảy lịch sử của Hồ Tây.

Về quy mô và công năng, nền tảng truyền thông này nhận định dự án được sinh ra để "song hành cùng di sản Nhà hát Lớn Hà Nội, nhưng ở một quy mô hoàn toàn khác biệt". Hệ thống cơ sở hạ tầng đẳng cấp của nhà hát sở hữu sức chứa lên tới 2.800 chỗ ngồi, bao gồm một khán phòng opera 1.800 chỗ và một khán phòng hội nghị 1.000 chỗ, sẵn sàng đáp ứng mọi loại hình nghệ thuật đỉnh cao từ nhạc giao hưởng đến múa ballet. Hạ tầng này hoàn toàn đủ sức vóc để "thu hút những siêu phẩm nghệ thuật quốc tế lớn nhất" về biểu diễn tại Việt Nam.

Nhà hát Opera Hà Nội trở thành tâm điểm của giới xê dịch tinh hoa toàn cầu khi được đặt lên bàn cân so sánh với những biểu tượng vĩ đại nhất hành tinh. (Ảnh: travelandleisureasia)

Ngoài ra, ấn phẩm quốc tế còn phác họa một viễn cảnh thưởng thức nghệ thuật xa xỉ: Khán giả có thể tiếp cận Nhà hát Opera Hà Nội bằng đường thủy thông qua 8 bến đỗ thuyền chuyên biệt.

Nhà hát Opera Hà Nội do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời, một đơn vị liên quan trực tiếp đến Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Với diện tích tổng các mặt sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn …, mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm “vô tiền khoáng hậu”, lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng học trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…. Đây cũng sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.