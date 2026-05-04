Ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có, Việt Nam quyết đưa sân bay 5 sao TOP10 thế giới, tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng về đích

Dự án có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, sáng 3/5/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Lãnh đạo xã Gia Bình cho biết, đến đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng tại địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất nông nghiệp tại nhiều thôn; triển khai thanh lý hợp đồng giao thầu, yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 15/5/2026. Với đất ở, địa phương tiếp nhận 258 đơn đăng ký bàn giao mặt bằng; nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ công trình, nhận tiền bồi thường và bàn giao đất.

Lãnh đạo xã Lương Tài thông tin, công tác giải phóng mặt bằng cũng đạt kết quả bước đầu, với hơn 2.400 hộ dân được phê duyệt phương án bồi thường. Một số khu vực đã triển khai chi trả, bốc thăm tái định cư và di dời mộ với khối lượng lớn. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc từ việc xây dựng khu tái định cư, thiếu nguồn vật liệu xây dựng…

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án, nổi bật là vướng mắc liên quan đến nguồn gốc đất, gây khó khăn cho việc xác minh và lập phương án bồi thường.

Đại diện nhà đầu tư cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn vốn lớn để phục vụ chi trả bồi thường, với mức đăng ký từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, tiến độ chi trả còn chậm do vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ và dữ liệu. Nhà đầu tư cam kết sẽ đẩy nhanh chi trả, phấn đấu thực hiện trong vòng 3 ngày sau khi hồ sơ đầy đủ, chính xác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh, đây là dự án có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, mang lại quyền lợi lớn cho người dân, chưa từng có so với các dự án trước đây. Ông Phượng khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư.

Những chính sách đã ban hành là tối đa, phù hợp, vì vậy cần thống nhất quan điểm, tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận thực hiện; đồng thời có biện pháp xử lý phù hợp đối với các trường hợp thiếu hợp tác, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý; xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng đầu việc, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm; thực hiện kiểm điểm tiến độ hằng tuần, tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung tồn đọng.

Đối với cấp cơ sở, cần đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; phối hợp chi trả kịp thời cho người dân, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp; sớm tổ chức bốc thăm, bàn giao đất tái định cư trên thực địa.

Nhấn mạnh đây là giai đoạn cao điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ, hành động quyết liệt, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Trong đó, các đơn vị tập trung hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, chi trả kịp thời và tổ chức bốc thăm tái định cư, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Các cơ chế, chính sách đặc thù nào được ban hành cho dự án sân bay Gia Bình?

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thông qua tại Nghị quyết số 256/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, với tổng mức đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng. Công trình này được xây dựng tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Cảng hàng không có quy mô cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO), đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Ngày 31/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP chỉ đạo quá trình triển khai dự án phải bảo đảm xây dựng dự án theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Việc xây dựng sân bay Gia Bình phải đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới (theo tiêu chí của Skytrax) và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phối cảnh dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Là công trình trọng điểm quốc gia, Trung ương và tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù để đảm bảo quyền lợi của người dân tại khu vực phải thu hồi đất. Tại hội nghị tuyên truyền chiều 16/4, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh nhấn mạnh, người dân được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian tái định cư, giao đất có thu tiền tùy theo diện tích đất ở của từng hộ, hỗ trợ gạo, đất ao vườn và cả tài sản trên đất ao vườn.

Cụ thể, vào ngày 22/4/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh đã ký Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND quy định chính sách đặc thù về hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập (trước ngày có thông báo thu hồi đất) trên đất vườn, ao thuộc khu dân cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Theo Quyết định, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được quy định sẽ được hỗ trợ đối với nhà ở, công trình phục vụ đời sống bằng 100% mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Ngày 10/3/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hiện hành, tỉnh ban hành thêm cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định, ngoài việc được bố trí 01 lô đất tái định cư, còn được xem xét bồi thường bằng việc giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu). Mức giao đất được quy định theo diện tích đất ở bị thu hồi.

Trước đó, vào ngày 14/8/2025, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 3/2025/NQ-CP nêu rõ về cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch, môi trường, đất đai tại dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/8/2025 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.



