Không được đóng song song BHXH bắt buộc và tự nguyện

Theo PV | 04-05-2026 - 16:13 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khi người lao động đang làm việc hợp đồng tại một công ty và đóng BHXH bắt buộc thì không được tham gia BHXH tự nguyện cùng thời gian đó.

Bà Bùi Thị Nhung (Hà Nội) ký hợp đồng lao động tại một công ty và đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo hợp đồng. Bà Nhung hỏi, bà muốn đóng BHXH tự nguyện 100% tại công ty khác song song thời gian đóng BHXH bắt buộc có được không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2024 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện gồm: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và không phải là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng.

Như vậy, trường hợp của bà khi bà đang làm việc hợp đồng tại công ty và đóng BHXH bắt buộc thì không được tham gia BHXH tự nguyện cùng thời gian đó.

'Siêu sân bay' 16 tỷ USD của Việt Nam bắt buộc phải khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra chỉ đạo 'nóng' về kiện toàn lãnh đạo ACV

Nóng: Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết cách khai thuế cho hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng

Bất ngờ tỉ lệ đúng giờ của hàng không dịp cao điểm 30-4

15:30 , 04/05/2026
