Muốn xây 22.000 căn nhà giá chỉ 1,2 tỷ đồng ở Việt Nam, tập đoàn Nhật Bản này có tiềm lực cỡ nào?

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Vận hành đường sắt Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad (Nishitetsu - NNR) của Nhật Bản.

Mới đây, theo Nikkei , Tập đoàn Nishitetsu thông báo đã mua lại 49% cổ phần của Nam Long ADC. Đây là một công ty con của Tập đoàn Nam Long, chuyên phát triển những dự án nhà ở dành cho người có thu nhập thấp và trung bình.

Tập đoàn của Nhật Bản cho biết sẽ cử các giám đốc điều hành tham gia vào hoạt động quản lý. Đồng thời, tập đoàn cũng đặt mục tiêu mở rộng mạnh về phát triển nhà ở tại khu vực Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh dân số và nền kinh tế tại khu vực này đang tăng trưởng nhanh.

Đáng chú ý, Tập đoàn Nishitetsu vừa công bố kế hoạch triển khai một chương trình phát triển nhà ở quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng số khoảng 22.000 căn hộ, đánh dấu bước đi chiến lược nhằm mở rộng dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á.

Trên website của Nishitetsu, dự án 22.000 căn hộ sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2026 đến khoảng năm 2035, và tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, các khu đô thị quy mô lớn. Mức giá dự kiến chỉ khoảng 1,2 tỷ đồng cho căn hộ và 2,5 tỷ đồng cho nhà ở.

Chủ tịch Chu Chee Kwang của Nam Long ADC phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Nam Long Group

Tập đoàn Nishitetsu định hướng phát triển đa điểm trên toàn thị trường Việt Nam, từ những khu vực đã có nền tảng như TP HCM, Hà Nội đến các đô thị đang tăng trưởng mạnh ở miền Bắc và miền Trung.

Ông Taro Koyama, một giám đốc điều hành tại Nishitetsu, cho biết: “Trước đây, chúng tôi hợp tác với Tập đoàn Nam Long theo từng dự án riêng lẻ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành hợp tác chặt chẽ hơn nữa”.

Trong khi đó, Chủ tịch Chu Chee Kwang của Nam Long ADC nhận định, nhu cầu nhà ở giá rẻ tại Việt Nam là rất lớn. Công ty ước tính rằng, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 100.000 căn nhà mới.

Tập đoàn Nishitetsu có tiềm lực ra sao?

Nishitetsu đang tạo dựng được uy tín trong phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình tại Việt Nam. Ảnh: Nam Long Group

Nishitetsu không phải là cái tên mới tại Việt Nam. Thông qua hợp tác với Tập đoàn Nam Long, Nishitetsu đã tham gia phát triển nhiều khu đô thị lớn như Mizuki Park, Akari City hay Waterpoint, qua đó tạo dựng được uy tín trong phân khúc nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình.

Nishitetsu là một trong những tập đoàn hạ tầng - vận tải lâu đời tại Nhật Bản. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Fukuoka và có lịch sử hình thành từ năm 1908. Ban đầu, Nishitetsu tập trung vào đường sắt và xe buýt tại khu vực Kyushu. Sau đó, Nishitetsu dần phát triển thành một tập đoàn đa ngành, mở rộng sang bất động sản, logistics, bán lẻ và khách sạn.

Về quy mô tài chính, theo Japan JR, tính đến ngày 30/4/2026, Tập đoàn Nishitetsu có vốn hóa thị trường đạt 1,3 tỷ USD (215,7 tỷ yên). Doanh thu của tập đoàn đạt khoảng 440 - 470 tỷ yên mỗi năm (tương đương với hơn 3 tỷ USD). Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp những năm gần đây dao động quanh 20 tỷ yên, tương ứng với biên lợi nhuận khoảng 4 - 5%.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động hợp nhất quý III năm tài chính 2025 của Nishitetsu đạt 343,6 tỷ yên, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động của tập đoàn đạt 22,7 tỷ yên, tăng 5,9% và lợi nhuận ròng hàng quý thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt mức kỷ lục mới là 27,8 tỷ yên.

Trên thực tế, Tập đoàn Nishitetsu bắt đầu tham gia phát triển bất động sản ở nước ngoài từ năm 2015. Hiện nay, tập đoàn cũng đang triển khai các dự án tại Philippines, Indonesia và nhiều quốc gia khác. Tính đến năm 2025, Nishitetsu đã mở rộng sang cả lĩnh vực phát triển bất động sản văn phòng cho thuê tại Ấn Độ. Việc mở rộng sang Việt Nam thông qua hợp tác với Tập đoàn Nam Long nằm trong xu hướng quốc tế hóa của tập đoàn này.

Tập đoàn Nishitetsu hiện đang vận hành hệ thống 23 khách sạn, resort, 14 cao ốc văn phòng, 7 trung tâm thương mại và hơn 30.000 sản phẩm cao tầng và bất động sản liền thổ.