Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần hơn 8.370 tỷ 'xóa sổ' 18 nút giao đường bộ - đường sắt

Theo Lộc Liên | 05-05-2026 - 08:34 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ban Quản lý dự án 2 đề xuất vay hơn 8.370 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới (WB) để xóa bỏ 18 vị trí giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt trên cả nước, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trải dài từ Bắc vào Nam.

Ban Quản lý dự án 2 vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quyết định giao Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư cho bước lập báo cáo này, với yêu cầu thực hiện ngay trong năm nay, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tận dụng tối đa các kết quả nghiên cứu trước đây.

Theo đề xuất của nhà thầu tư vấn dựa trên nhu cầu giao thông thực tế, 18 vị trí giao cắt nằm trên 3 tuyến đường sắt huyết mạch gồm Hà Nội - TPHCM, Yên Viên - Lào Cai và Hà Nội - Đồng Đăng (trải dài qua 9 tỉnh, thành phố) sẽ được đầu tư cải tạo thành các nút giao khác mức.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án lên tới hơn 8.370 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD) từ WB chiếm hơn 4.830 tỷ đồng, dùng để chi trả cho các hạng mục xây lắp, thiết bị, tư vấn giám sát và dự phòng. Nguồn vốn đối ứng gần 3.540 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho công tác giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các loại thuế phí.

Cần hơn 8.370 tỷ 'xóa sổ' 18 nút giao đường bộ - đường sắt- Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án 2 đề xuất Bộ Xây dựng vay Ngân hàng thế giới làm 18 nút giao đường sắt. Ảnh: BXD.

Về cơ chế tài chính, t oàn bộ nguồn vốn trên (bao gồm cả vốn vay WB và vốn đối ứng) đều được ngân sách Nhà nước cấp phát 100%. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ được phân kỳ đầu tư trong 5 năm, triển khai từ năm 2026-2030.

Khi hoàn thành, công trình này được kỳ vọng sẽ nâng cao an toàn chạy tàu, giải quyết dứt điểm hiện tượng ùn tắc đường bộ khi có tàu đi qua, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí duy tu, vận hành hàng năm cho các đường ngang hiện tại.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tình hình tai nạn hiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ trong 4 tháng (từ 16/12/2025 đến 13/4/2026), toàn quốc đã ghi nhận 65 vụ tai nạn đường sắt, cướp đi sinh mạng của 32 người và làm 30 người bị thương.

Đại diện VNR chỉ ra rằng có đến 50% số vụ tai nạn xảy ra ngay tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Đáng lo ngại, tai nạn tại các lối đi tự mở chiếm tỷ trọng cao nhất với 42%, trong khi tại các đường ngang hợp pháp chiếm 10%. Qua điều tra tại hiện trường, nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân thiếu quan sát, chủ quan và không tuân thủ các hệ thống biển báo, tín hiệu.

Theo Lộc Liên

Tiền phong

Từ Khóa:
đường sắt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Siêu sân bay' 16 tỷ USD của Việt Nam bắt buộc phải khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra chỉ đạo 'nóng' về kiện toàn lãnh đạo ACV

'Siêu sân bay' 16 tỷ USD của Việt Nam bắt buộc phải khai thác thương mại trong năm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra chỉ đạo 'nóng' về kiện toàn lãnh đạo ACV Nổi bật

Nóng: Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết cách khai thuế cho hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng

Nóng: Cơ quan Thuế hướng dẫn chi tiết cách khai thuế cho hộ kinh doanh dưới 1 tỷ đồng Nổi bật

Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục chưa từng có: Thu hút đông đảo người Ấn Độ, TQ..., riêng Nga tăng gần 300%

Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục chưa từng có: Thu hút đông đảo người Ấn Độ, TQ..., riêng Nga tăng gần 300%

07:45 , 05/05/2026
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý tác động từ quy định mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý tác động từ quy định mới nhất

23:56 , 04/05/2026
Thứ hạng giàu có của các thành phố Việt Nam vừa có sự thay đổi

Thứ hạng giàu có của các thành phố Việt Nam vừa có sự thay đổi

23:55 , 04/05/2026
Tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh một nội dung quan trọng, phải được thực hiện liên tục

Tại phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh một nội dung quan trọng, phải được thực hiện liên tục

20:19 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên