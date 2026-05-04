Thứ hạng giàu có của các thành phố Việt Nam vừa có sự thay đổi

Dòng vốn FDI chảy mạnh cùng sự vận hành của các siêu dự án hạ tầng đã đưa Đồng Nai vươn mình trở thành "hạt nhân" mới trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương, trực tiếp thách thức vị thế của những cực tăng trưởng truyền thống.

"Cú hích" thay đổi vị thế hành chính

Việc Đồng Nai chính thức lên thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 4/2026 không chỉ là một danh xưng hành chính mà là sự thừa nhận về quy mô kinh tế vượt trội. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 9,63%, cao nhất trong vòng 1 thập kỷ và vượt xa mục tiêu đề ra. Với quy mô GRDP đạt khoảng 677.932 tỷ đồng (tương đương khoảng 28 tỷ USD), Đồng Nai đã chính thức xác lập vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các thành phố giàu nhất Việt Nam, chỉ đứng sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Sự xuất hiện của "tân binh" Đồng Nai đã tạo ra một khoảng cách lớn về quy mô kinh tế trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng Nai hiện có sức mạnh kinh tế gấp hơn 2,1 lần so với Đà Nẵng (~316.100 tỷ đồng) và Cần Thơ (~306.170 tỷ đồng). Trong khi Đà Nẵng và Cần Thơ từ lâu đã là những cực tăng trưởng quan trọng của miền Trung và miền Tây, thì sự bứt phá của Đồng Nai nhờ vào nền tảng công nghiệp khổng lồ đã đẩy các thành phố này xuống vị trí thứ 5 và thứ 6.

Đặc biệt, khi đặt cạnh TP Huế – đơn vị lên thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 - với quy mô GRDP đạt gần 90.000 tỷ đồng, Đồng Nai thể hiện sự áp đảo về con số khi lớn gấp gần 7,5 lần.

Thành phố

Tăng trưởng GRDP 2025

Quy mô GRDP (Tỷ đồng - Ước tính)

TP. Hồ Chí Minh

7,53%

~2.972.939

Hà Nội

8,16%

~1.587.379

Hải Phòng

11,81%

~734.420

Đồng Nai

9,63%

~677.932

Đà Nẵng

9,18%

~316.100

Cần Thơ

7,23%

~306.170

Huế

8,50%

~89.591



Dữ liệu dựa trên báo cáo tăng trưởng năm 2025 của cơ quan thống kê và các địa phương.

Ngành xây dựng và công nghiệp chế biến, chế tạo là hai mũi nhọn chính của Đồng Nai. Việc đẩy mạnh thi công Sân bay Quốc tế Long Thành cùng hệ thống đường cao tốc liên vùng đã tạo ra dòng chảy vốn khổng lồ. Bên cạnh đó, khả năng thu hút FDI của Đồng Nai luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, giúp địa phương này tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Báo Đồng Nai, quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của Đồng Nai duy trì ở mức cao, dự ước GRDP quý I tăng trưởng 9,76%. Với mức tăng này, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP và cao nhất khu vực phía Nam.

Tình hình thu hút vốn đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 3, thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 15,6 ngàn tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 1,1 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, tính đến ngày 4/4, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 32,7 ngàn tỷ đồng, đạt 33% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Trong quý 2/2026, Đồng Nai tiếp tục đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%. Đồng thời, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh; đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nhất là khu vực gắn với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.