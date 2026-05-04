Tin rất vui: Đúng ngày 19/5, toàn bộ người dân Việt Nam được miễn phí một dịch vụ

Một thông tin đáng chú ý với các gia đình đang tìm điểm vui chơi trong ngày tại khu vực phía Nam: Khu du lịch Đại Nam vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, theo thông báo trên fanpage chính thức Khu du lịch Đại Nam, chương trình áp dụng duy nhất trong ngày 19/5/2026, gồm: MIỄN PHÍ VÉ VÀO CỔNG KHU DU LỊCH và giảm 50% tất cả vé dịch vụ. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng cho dịch vụ ăn uống.

Điều này có nghĩa, du khách đến Đại Nam trong ngày 19/5 sẽ không mất chi phí vé cổng ban đầu. Với những nhóm khách đi theo gia đình đông người, đây có thể là khoản tiết kiệm đáng kể, nhất là khi khu du lịch này có nhiều hạng mục tham quan, vui chơi và giải trí khác nhau.

Tuy nhiên, du khách cũng cần phân biệt rõ: miễn phí vé cổng không đồng nghĩa toàn bộ hoạt động trong khu du lịch đều miễn phí. Các dịch vụ vui chơi bên trong được giảm giá theo chương trình, còn ăn uống vẫn tính phí riêng.

Đại Nam có gì đặc biệt?

Khu du lịch Đại Nam, tên đầy đủ là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, nằm tại Bình Dương, cách TP.HCM khoảng 40km. Theo giới thiệu trên website của khu du lịch, nơi đây là tổ hợp kết hợp nhiều loại hình: du lịch tâm linh, vui chơi giải trí, biển nhân tạo, vườn thú, trường đua và các dịch vụ tiện ích.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là khu đền thờ, trong đó có Kim Điện. Website Đại Nam cho biết Kim Điện có tổng diện tích xây dựng 9ha, các pho tượng thờ, phù điêu và vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K. Công trình này từng được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/8/2007.

Với nhóm khách đi cùng người lớn tuổi hoặc muốn tham quan không gian văn hóa – tâm linh, khu đền thờ, Bảo Sơn và Bảo Tháp 9 tầng là những điểm nên ưu tiên. Từ tầng 9 của Bảo Tháp, du khách có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu du lịch.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ hoặc muốn tìm nơi giải nhiệt trong ngày nắng, biển nhân tạo Đại Nam là lựa chọn đáng chú ý. Theo thông tin từ khu du lịch, khu biển có tổng diện tích 21,6ha, diện tích mặt nước 20.000m², sức chứa lên đến 30.000 du khách; gồm biển nước mặn và biển nước ngọt, độ sâu khoảng 2m, sóng dập tối đa 1,6m.

Bên cạnh đó, vườn bách thú Đại Nam cũng là điểm dừng chân phù hợp với gia đình có trẻ em. Khu này rộng khoảng 12,5ha, có khoảng 100 loài thú quý hiếm như hổ Đông Dương, tê giác trắng, ngựa vằn, hà mã, sư tử trắng, hổ trắng, linh dương sừng xoắn, khỉ sóc Nam Mỹ…

Một khác biệt lớn của Đại Nam so với nhiều khu du lịch thông thường là trường đua. Theo website chính thức, Trường đua Đại Nam có diện tích 60ha, được giới thiệu là mô hình "5 trong 1" với các loại hình đua ngựa, đua chó, go-kart, mô tô phân khối lớn và biểu diễn Jet Ski – Flyboard.

Ngoài ra, khu nông trại "Càng Cua" cũng phù hợp với trẻ nhỏ nhờ các hoạt động trải nghiệm như chèo xuồng, bơi thúng, bắt cá bằng tay, câu cá, thu hoạch vườn rau – vườn hoa, thăm chuồng cừu, làm gốm, tô tượng và các trò chơi rèn luyện tinh thần đồng đội.

Gợi ý lịch trình trong ngày ưu đãi

Nếu chỉ có một ngày ở Đại Nam, du khách không nên cố đi hết tất cả các phân khu. Thay vào đó, nên chọn lịch trình theo nhu cầu của nhóm đi cùng.

Gia đình có trẻ nhỏ có thể bắt đầu buổi sáng bằng khu đền thờ, sau đó ghé vườn thú hoặc nông trại "Càng Cua". Buổi chiều, nếu thời tiết thuận lợi, biển nhân tạo là lựa chọn phù hợp để thư giãn và vui chơi dưới nước.

Nhóm bạn trẻ có thể ưu tiên khu trò chơi, biển nhân tạo và kiểm tra lịch hoạt động của trường đua trước khi đi. Trong khi đó, người lớn tuổi hoặc du khách thích không gian văn hóa có thể dành nhiều thời gian hơn cho Kim Điện, Bảo Sơn và Bảo Tháp.

Do chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong đúng ngày 19/5, lượng khách có thể tăng cao. Du khách nên đi sớm, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết, dự trù chi phí ăn uống riêng và theo dõi thêm thông báo mới nhất từ kênh chính thức của Khu du lịch Đại Nam trước khi khởi hành.