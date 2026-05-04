Chính sách mới giúp người lao động cải thiện lương hưu

Theo D.Thu | 04-05-2026 - 17:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 10-5, người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể nhận lương hưu theo tháng, một lần hoặc kết hợp để tăng thu nhập khi về già.

Theo BHXH Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, gần 80% (khoảng 2,4 triệu người) nhận mức từ 3 đến dưới 10 triệu đồng/tháng, chiếm tỉ lệ lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 564.000 người hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng, mức thu nhập chưa bảo đảm nhu cầu an sinh khi về già.

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Nguyên nhân chủ yếu do mức lương làm căn cứ đóng BHXH thấp, thời gian tham gia ngắn hoặc nghỉ hưu trước tuổi dẫn đến bị giảm trừ tỉ lệ hưởng.

Từ ngày 10-5, người lao động có thêm cơ hội cải thiện thu nhập khi về già thông qua bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Nghị định 85/2026/NĐ-CP. Đây là loại hình bảo hiểm tự nguyện, có thể tham gia song song với BHXH bắt buộc, được xem là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lương hưu thấp, giúp người lao động chủ động tích lũy, gia tăng quỹ hưu trí và hướng tới bảo đảm an sinh bền vững.

Theo quy định, người sử dụng lao động ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí để triển khai chương trình. Mỗi người lao động tham gia sẽ có một tài khoản hưu trí cá nhân, hình thành từ đóng góp của doanh nghiệp và/hoặc người lao động trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện.

Khoản tiền trong tài khoản được quản lý, đầu tư theo nguyên tắc thị trường và là căn cứ chi trả khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu.

Nghị định cũng nêu rõ việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung hoàn toàn tự nguyện, không phải điều kiện tuyển dụng, gia hạn hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không được phân biệt đối xử hoặc gắn việc tham gia với khen thưởng, đánh giá hay chế độ phúc lợi đối với người lao động.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Luật BHXH quy định bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong BHXH bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động hoặc của người sử dụng lao động và người lao động.

Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân.

