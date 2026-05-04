Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tháng 4/2026; những điểm mới trong Quy chế làm việc của Chính phủ; nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo tháng 5 và thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ trân trọng cảm ơn các thành viên Chính phủ và các đại biểu khách mời tham dự phiên họp, mong các đồng chí tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ cùng với Chính phủ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.

Đề nghị các đại biểu cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc của Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ, tinh thần của Quy chế là bám sát, tuân thủ các quy định của Hiến pháp, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trên cơ sở đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của Chính phủ, theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, đơn giản hóa các thủ tục và tăng cường phân cấp, thể chế hóa đầy đủ các quy định của Đảng của Nhà nước đối với Chính phủ trong giai đoạn phát triển mới, xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo, phục vụ nhân dân, đoàn kết, phối hợp, đồng hành và liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm.

Về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Thủ tướng đề nghị đánh giá kỹ, phân tích sâu hơn về diễn biến tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến lạm phát, xuất nhập khẩu, nhập siêu, tăng trưởng trong các ngành, các lĩnh vực gắn với việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất về kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, còn rất nhiều thách thức trong công tác chỉ đạo, điều hành, diễn biến tình hình và khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nắm chắc, đánh giá kỹ tình hình, cụ thể hóa, triển khai các nhóm nhiệm vụ đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội giao.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu có giải pháp quyết quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; trong đó lưu ý các nhiệm vụ cấp bách như bảo đảm nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ổn định các khu dân cư trước thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

