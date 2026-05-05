Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục chưa từng có: Thu hút đông đảo người Ấn Độ, TQ..., riêng Nga tăng gần 300%

Ngày 3/5, Cục Thống kê (thuộc Bộ Tài Chính) công bố số liệu cho thấy, trong tháng 4, Việt Nam đã đón 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Con số này giúp nâng t ổng lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay lên tới 8,8 triệu người, tức là tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Thống kê, đây cũng là lần đầu tiên sau 18 năm thống kê, ngành du lịch Việt Nam lại chứng kiến chuỗi 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách/tháng.

Trước đó, chỉ riêng trong quý I/2026, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, đây cũng là mức cao nhất của quý I các năm, tính từ trước đến nay. Những con số này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam.

Số liệu từ Cục Thống kê chỉ ra rằng, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay bao gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Philipines góp mặt trong top 10, sau khi vượt lượng khách đến từ thị trường Malaysia.

Tại khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục khẳng định vị trí thị trường chiến lược, với mức tăng trưởng cao 59,1%. Kết quả này cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

10 thị trường trên đóng góp khoảng 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Trong số đó, hai thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc, khi đóng góp 39,8%.

Đặc biệt, bên cạnh các thị trường truyền thống, sự nổi lên của các thị trường tiềm năng cho thấy cơ cấu thị trường du lịch Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng và cân bằng hơn. Tiêu điểm là thị trường Nga. Cụ thể, khách Nga đến Việt Nam tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành điểm sáng trong bức tranh thị trường quốc tế của Việt Nam trong năm nay.

Trên thực tế, theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sở dĩ nhiều du khách Nga lựa chọn Việt Nam trở thành điểm đến tại châu Á là do sự phục hồi mạnh của những đường bay thẳng, cũng như nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, lợi thế về an ninh, tiện nghi, chi phí và điều kiện tự nhiên.

Ngoài ra, châu Âu là khu vực tăng trưởng mạnh nhất về lượt khách trong 4 tháng đầu năm, với mức tăng 53,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hiệu quả rõ nét của chính sách thị thực trong việc kích cầu du lịch và mở rộng thị trường này.

Triển vọng tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Việt Nam

Tháng 4 thường là tháng cuối của mùa cao điểm khách quốc tế, và chuẩn bị bước sang mùa cao điểm du lịch nội địa hè. Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách ngoại đến trong tháng 4 duy trì mức cao. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng tích cực và bức tranh tươi sáng của ngành.

Mặt khác, theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, nhất là chịu tác động từ xung đột tại Trung Đông, kết quả 4 tháng đầu năm không chỉ phản ánh đà tăng trưởng mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến an toàn, ổn định và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Kết quả của ngành du lịch Việt Nam trong 4 tháng đầu năm cũng được đánh giá là điểm sáng trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, trong khi Việt Nam tăng trưởng đều đặn trong 4 tháng đầu năm thì lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt 11,3 triệu lượt, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, Singapore (với 4,4 triệu lượt) và Indonesia (với 3,51 triệu lượt) cũng ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng trong quý I năm nay.

Nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo áp lực lên hạ tầng hàng không và sự cạnh tranh về giá từ các quốc gia láng giềng vẫn là thách thức lớn trong nửa cuối năm.