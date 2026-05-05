Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Sáng nay, Cơ quan Thống kê Indonesia đã công bố kết quả tăng trưởng kinh tế quý I/2026 với kết quả tương đối khả quan. Theo đó, nhờ sự tăng trưởng trong chi tiêu của Chính phủ, nền kinh tế Indonesia trong qusy I/2026 đã ghi nhận tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Cụ thể, số liệu của Cục Thống kê Indonesia cho thấy, GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng 5,61% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng 5,30% mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters và mức 5,39% đạt được trong quý IV/2025.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất mà quốc gia này đạt được kể từ quý III/2022, được hỗ trợ bởi sự tăng vọt (21,8%) trong chi tiêu của chính phủ, bao gồm tiền thưởng ngày lễ cho công chức và chi tiêu cho chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học của Tổng thống Prabowo Subianto.

"Quý đầu tiên có thể là giai đoạn tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh, và đà tăng trưởng dự kiến sẽ giảm dần trong các quý tiếp theo do hoạt động kinh tế thực tế có thể bị kìm hãm bởi giá năng lượng cao và áp lực củng cố tài chính công", nhà phân tích Radhika Rao của Ngân hàng DBS cho biết.

Chi tiêu hộ gia đình, chiếm hơn một nửa GDP của nước này ghi nhận tăng 5,52% so với cùng kỳ, nhờ vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Chi tiêu, bao gồm cả du lịch, thường tăng trong các ngày lễ, bắt đầu từ giữa tháng 2/2026. Trong khi đó, đầu tư tăng trưởng 5,96% trong quý I/2026, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng 6,12% của quý trước.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,4% vào năm 2026, trong khi Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo tăng trưởng từ 4,9% đến 5,7% cho cả năm. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2026 do giá năng lượng tăng vọt vì chiến tranh. Quỹ này cũng đã giảm 0,1 điểm phần trăm dự báo cho Indonesia, hạ mức dự báo xuống còn 5%.

Trước đó, báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/4 cho thấy, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với quý IV/2025.

Trong khi đó, theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Malaysia công bố ngày 17/4, nền kinh tế Malaysia ghi nhận tăng trưởng GDP ước đạt 5,3% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 6,3% của quý IV/2025 – mức cao nhất trong ba năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, xuất khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Còn tại Việt Nam, theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố vào đầu tháng 4, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.