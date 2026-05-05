Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng quý I/2026 vượt dự báo, cao hay thấp so với Việt Nam?

Hoàng Nguyễn | 05-05-2026 - 13:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau Việt Nam, Singapore và Malaysia, Indonesia là quốc gia tiếp theo trong nhóm ASEAN-6 công bố tăng trưởng kinh tế quý I/2026.

Sáng nay, Cơ quan Thống kê Indonesia đã công bố kết quả tăng trưởng kinh tế quý I/2026 với kết quả tương đối khả quan. Theo đó, nhờ sự tăng trưởng trong chi tiêu của Chính phủ, nền kinh tế Indonesia trong qusy I/2026 đã ghi nhận tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong hơn ba năm trở lại đây.

Cụ thể, số liệu của Cục Thống kê Indonesia cho thấy, GDP của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng 5,61% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng trưởng 5,30% mà các nhà phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters và mức 5,39% đạt được trong quý IV/2025.

Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất mà quốc gia này đạt được kể từ quý III/2022, được hỗ trợ bởi sự tăng vọt (21,8%) trong chi tiêu của chính phủ, bao gồm tiền thưởng ngày lễ cho công chức và chi tiêu cho chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học của Tổng thống Prabowo Subianto.

"Quý đầu tiên có thể là giai đoạn tốc độ tăng trưởng đạt đỉnh, và đà tăng trưởng dự kiến sẽ giảm dần trong các quý tiếp theo do hoạt động kinh tế thực tế có thể bị kìm hãm bởi giá năng lượng cao và áp lực củng cố tài chính công", nhà phân tích Radhika Rao của Ngân hàng DBS cho biết.

Chi tiêu hộ gia đình, chiếm hơn một nửa GDP của nước này ghi nhận tăng 5,52% so với cùng kỳ, nhờ vào tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Chi tiêu, bao gồm cả du lịch, thường tăng trong các ngày lễ, bắt đầu từ giữa tháng 2/2026. Trong khi đó, đầu tư tăng trưởng 5,96% trong quý I/2026, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng 6,12% của quý trước.

Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,4% vào năm 2026, trong khi Ngân hàng Trung ương Indonesia dự báo tăng trưởng từ 4,9% đến 5,7% cho cả năm. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2026 do giá năng lượng tăng vọt vì chiến tranh. Quỹ này cũng đã giảm 0,1 điểm phần trăm dự báo cho Indonesia, hạ mức dự báo xuống còn 5%.

Trước đó, báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố sáng 14/4 cho thấy, trong quý I/2026, nền kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng GDP 4,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với quý IV/2025.

Trong khi đó, theo ước tính sơ bộ của Cơ quan Thống kê Malaysia công bố ngày 17/4, nền kinh tế Malaysia ghi nhận tăng trưởng GDP ước đạt 5,3% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 6,3% của quý IV/2025 – mức cao nhất trong ba năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu nội địa, xuất khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Còn tại Việt Nam, theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố vào đầu tháng 4, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%, đóng góp 5,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%, đóng góp 44,08%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%, đóng góp 50,32%.

GDP (PPP) Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan trong năm nay, GDP bình quân đầu người thì sao?

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP (PPP) Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan trong năm nay, GDP bình quân đầu người thì sao?

GDP (PPP) Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan trong năm nay, GDP bình quân đầu người thì sao? Nổi bật

Công an yêu cầu 162 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an yêu cầu 162 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Chi gần nghìn tỷ mở rộng 361 m đường trung tâm TPHCM

Chi gần nghìn tỷ mở rộng 361 m đường trung tâm TPHCM

13:32 , 05/05/2026
Thêm khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

Thêm khu tái định cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình

11:30 , 05/05/2026
Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

11:00 , 05/05/2026
Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn trong tháng 6/2026

Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn trong tháng 6/2026

10:35 , 05/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên