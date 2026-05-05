Hoàn thành mở rộng cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn trong tháng 6/2026

Thi công mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Ảnh: Tiến Anh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn.

Có giải pháp xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình với vai trò, trách nhiệm là chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện các ý kiến đề nghị của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thực hiện dự án, có giải pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hoặc chậm tiến độ so với tiến độ cam kết.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng về kết quả kiểm tra hiện trường dự án mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự án gồm 1 gói thầu xây lắp chính (chưa bao gồm các công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe) do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường trúng thầu.

Tính đến thời điểm báo cáo (29/4/2026), giá trị sản lượng xây lắp đạt gần 76% giá trị hợp đồng.

Hoàn thành dự án trước 30/6

Trên cơ sở thực tiễn triển khai, Cục quản lý chuyên ngành kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 (trừ cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa - hạng mục bổ sung); Kiểm soát tiến độ hằng ngày, hằng tuần... kịp thời có giải pháp xử lý phù hợp trong trường hợp nhà thầu có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hoặc chậm tiến độ so với cam kết.

Các thủ tục phê duyệt thiết kế và dự toán, lựa chọn nhà thầu cần khẩn trương hoàn thành để tổ chức triển khai thi công các hạng mục thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/6/2026 (cùng với các hạng mục công trình khác thuộc dự án).

Về công tác quản lý chất lượng, chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát nghiên cứu, có giải pháp thoát nước mưa cho phần mặt đường phía trái tuyến hiện hữu trong khoảng thời gian chưa hoàn thành các lớp kết cấu bù vênh mặt đường.

Cục quản lý chuyên ngành cũng đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu, các đơn vị liên quan dỡ bỏ các lớp kết cấu thi công thí điểm trên tuyến chính chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án hoặc làm ảnh hưởng đến công năng thiết kế của các hạng mục công trình khác; tiếp tục quan trắc, theo dõi lún tại các đoạn tuyến phải xử lý nền đất yếu, kịp thời phát hiện và xử lý những nội dung phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền.