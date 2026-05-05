Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới: Từ tháng 5/2026, tất cả người dân thi bằng lái xe bắt buộc phải làm việc này

Theo Duy Anh | 05-05-2026 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục CSGT sẽ tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video có nội dung liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

Hiện nay, Cục CSGT đã hoàn thiện các video clip (độ dài 15 phút) về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô. Các video này sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu...

Theo đó, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip này với mục tiêu để học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Việc xem clip sẽ được thực hiện đối với các khóa sát hạch từ tháng 5/2026.

Ngoài ra, việc bắt buộc xem clip trước sát hạch cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Lý giải về thêm về quy định này, trao đổi với tờ Thanh niên, đại diện Cục CSGT cho hay, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, việc đưa clip tai nạn vào chương trình cũng nhằm tạo ấn tượng trực quan, giúp người học ghi nhớ lâu hơn.

Khi đã chứng kiến các tình huống nguy hiểm, người cầm lái sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi, thận trọng hơn trong suốt quá trình tham gia giao thông sau này.

Trong quá trình nghiên cứu công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, cả ô tô lẫn mô tô, lực lượng chức năng nhận thấy cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn giao thông đang diễn ra hằng ngày.

Chính vì vậy, việc đưa các tình huống thực tế, các vụ tai nạn giao thông vào trước kỳ sát hạch nhằm giúp học viên trực tiếp "nhìn thấy" hậu quả, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và đạo đức của người lái xe trong tương lai.

Trước đó, báo VnExpress đưa tin, cơ quan này đã đề xuất siết chặt nội dung sát hạch do thực tế đào tạo và thi cử chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đường.

Theo đánh giá, phần thi hiện nay chủ yếu kiểm tra kỹ năng cơ bản như điều khiển xe, tăng giảm tốc, bật tín hiệu trong quãng đường khoảng 2 km. Trong khi đó, nhiều lỗi phổ biến gây tai nạn như thiếu quan sát khi qua nút giao, đi sai làn, sai phần đường chưa được kiểm tra đầy đủ.

Tin nhắn gây mất tiền người dùng iPhone nên xóa ngay khi nhận

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
GPLX, csgt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 23 năm, lương hưu mỗi tháng người lao động nhận được là bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 23 năm, lương hưu mỗi tháng người lao động nhận được là bao nhiêu? Nổi bật

Cần hơn 8.370 tỷ 'xóa sổ' 18 nút giao đường bộ - đường sắt

Cần hơn 8.370 tỷ 'xóa sổ' 18 nút giao đường bộ - đường sắt Nổi bật

Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

Gián đoạn BHXH tự nguyện, có được đóng bù hưởng lương hưu?

08:51 , 05/05/2026
Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục chưa từng có: Thu hút đông đảo người Ấn Độ, TQ..., riêng Nga tăng gần 300%

Một lĩnh vực của VN đạt kỷ lục chưa từng có: Thu hút đông đảo người Ấn Độ, TQ..., riêng Nga tăng gần 300%

07:45 , 05/05/2026
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý tác động từ quy định mới nhất

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý tác động từ quy định mới nhất

23:56 , 04/05/2026
Thứ hạng giàu có của các thành phố Việt Nam vừa có sự thay đổi

Thứ hạng giàu có của các thành phố Việt Nam vừa có sự thay đổi

23:55 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên