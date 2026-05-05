Quy định mới: Từ tháng 5/2026, tất cả người dân thi bằng lái xe bắt buộc phải làm việc này

Hiện nay, Cục CSGT đã hoàn thiện các video clip (độ dài 15 phút) về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô. Các video này sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu...

Theo đó, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip này với mục tiêu để học viên nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Việc xem clip sẽ được thực hiện đối với các khóa sát hạch từ tháng 5/2026.

Ngoài ra, việc bắt buộc xem clip trước sát hạch cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự an toàn giao thông.

Lý giải về thêm về quy định này, trao đổi với tờ Thanh niên, đại diện Cục CSGT cho hay, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe, việc đưa clip tai nạn vào chương trình cũng nhằm tạo ấn tượng trực quan, giúp người học ghi nhớ lâu hơn.

Khi đã chứng kiến các tình huống nguy hiểm, người cầm lái sẽ có xu hướng điều chỉnh hành vi, thận trọng hơn trong suốt quá trình tham gia giao thông sau này.

Trong quá trình nghiên cứu công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, cả ô tô lẫn mô tô, lực lượng chức năng nhận thấy cần có những điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn giao thông đang diễn ra hằng ngày.

Chính vì vậy, việc đưa các tình huống thực tế, các vụ tai nạn giao thông vào trước kỳ sát hạch nhằm giúp học viên trực tiếp "nhìn thấy" hậu quả, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm và đạo đức của người lái xe trong tương lai.

Trước đó, báo VnExpress đưa tin, cơ quan này đã đề xuất siết chặt nội dung sát hạch do thực tế đào tạo và thi cử chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đường.

Theo đánh giá, phần thi hiện nay chủ yếu kiểm tra kỹ năng cơ bản như điều khiển xe, tăng giảm tốc, bật tín hiệu trong quãng đường khoảng 2 km. Trong khi đó, nhiều lỗi phổ biến gây tai nạn như thiếu quan sát khi qua nút giao, đi sai làn, sai phần đường chưa được kiểm tra đầy đủ.