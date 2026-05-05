GDP (PPP) Việt Nam dự kiến vượt Thái Lan trong năm nay, GDP bình quân đầu người thì sao?

Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund, IMF), nhóm 6 nền kinh tế lớn Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể về thứ tự tăng trưởng, đặc biệt ở chỉ số GDP sức mua tương đương (PPP).

Theo đó, năm 2026, GDP PPP của Việt Nam dự báo đạt khoảng 2.030 tỷ USD, qua đó chính thức vượt Thái Lan để vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia với quy mô GDP PPP khoảng 5.450 tỷ USD. Việt Nam cũng là nền kinh tế duy nhất trong nhóm, ngoài Indonesia, có nền kinh tế vượt mốc 2.000 tỷ USD theo sức mua tương đương trong năm nay.

Đến năm 2031, dự báo GDP PPP Việt Nam đã cao hơn Thái Lan hơn 500 tỷ USD, bỏ xa Malaysia và Philippines, qua đó củng cố vị thế nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN. Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng vượt xa Singapore về quy mô kinh tế. Đến năm 2031, GDP PPP của nước ta được dự báo gấp hơn 2,2 lần Singapore.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam được dự báo ra sao?

Chỉ số GDP bình quân đầu người thường được sử dụng cùng với GDP để đánh giá sức khỏe kinh tế và mức độ thịnh vượng chung của một quốc gia hoặc làm thước đo để so sánh sự phát triển kinh tế giữa các quốc gia. GDP bình quân đầu người (GDP Per Capita) là chỉ số thể hiện tổng thu nhập (bao gồm GDP thực tế hoặc danh nghĩa) của một quốc gia chia cho tổng dân số của quốc gia đó.

Một GDP bình quân đầu người cao thường được coi là dấu hiệu của mức sống cao. Tuy nhiên, khi đánh giá sức cạnh tranh của nền kinh tế, còn nhiều yếu tố khác cần được xem xét. Trong khi GDP được tính bằng đồng nội tệ của mỗi quốc gia, khi so sánh giữa các quốc gia thì Đô la Mỹ thường được sử dụng làm đơn vị tiền tệ chuẩn.

Theo IMF, năm 2026, Singapore là quốc gia dẫn đầu với mức GDP bình quân đầu người chạm ngưỡng 99,37 nghìn USD. Theo sau lần lượt là Malaysia ghi nhận con số 13,95 nghìn USD và Thái Lan duy trì ổn định ở mức 8,06 nghìn USD.

Dự báo GDP bình quân đầu người nhóm các nước ASEAN-6. Nguồn: IMF

Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam dự báo đạt khoảng 5,12 nghìn USD, xếp vị trí thứ năm trong nhóm ASEAN-6. Mức GDP bình quân đầu người của Việt Nam tương đối cạnh tranh với Indonesia với 5,08 nghìn USD và Philippines ở mức 4,27 nghìn USD. Những số liệu này cho thấy Việt Nam đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế láng giềng, dù mức chênh lệch để tiệm cận các quốc gia top đầu vẫn còn là một thách thức lớn trong dài hạn.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Việt Nam dự báo đạt khoảng 6,32 nghìn USD, xếp vị trí thứ năm trong nhóm ASEAN-6. Trong khi đó, Singapore giữ vững vị trí top 1, với mức GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 124,76 nghìn USD. Theo sau là Malaysia với 18,86 nghìn USD, cao gấp đôi so với quốc gia đứng thứ ba là Thái Lan (9,09 nghìn USD). Bên cạnh đó, Indonesia dự kiến chạm mốc 7 nghìn USD, Philippines đạt khoảng 5,95 nghìn USD.